W ub.r. liczba centrów usług wspólnych zwiększyła się o 32 ośrodki - wynika z opublikowanej we wtorek analizy CBRE. Obecnie powstają one nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w miastach takich jak Lublin, Łódź, Rzeszów czy Bydgoszcz.

Jak wskazano w publikacji, sektor usług wspólnych zajmuje największą część powierzchni biurowej w Polsce. Tylko w zeszłym roku - jak napisano - uruchomiono 32 nowe ośrodki tego typu. Liderami w branży pozostają Kraków i Warszawa, ale coraz więcej centrów pojawia się w mniejszych miastach, jak Łódź, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz czy Rzeszów. O wyborze lokalizacji dla centrów usług wspólnych decyduje głównie dostęp do wykwalifikowanych pracowników, których łączna liczba w kraju przekroczyła 435 tys. osób., co oznacza wzrost o 8 proc. w ciągu roku.

Obecnie - jak wskazano - w kraju znajduje się ponad 1800 centrów nowoczesnych usług biznesowych. Przy wyborze lokalizacji nowych inwestycji poszukiwane są miejsca z dostępem do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Obecnie najbardziej pożądane są umiejętności technologiczne, ale także językowe czy księgowe. Liczba osób zatrudnionych w sektorze wzrosła o 8 proc. w ciągu roku i wszystko wskazuje na to, że będzie rosła dalej. Wzrost zatrudnienia w obszarze IT w perspektywie I kwartału 2024 roku planuje niemal trzy czwarte przedstawicieli sektora.

Z analizy wynika, że oprócz najważniejszego warunku, jakim jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników branża poszukuje komfortowych lokalizacji w centrach miast, z dobrą komunikacją miejską oraz dostępem do udogodnień i niezbędnych usług, ze względu na to, że w centrach zatrudniona jest zazwyczaj duża liczba pracowników.

"To elementy, które nie ulegną zmianie w najbliższej przyszłości, nawet pomimo rozwoju technologicznego i automatyzowania procesów oraz dostępu do sztucznej inteligencji. W centrach usług wspólnych zawsze kluczową rolę odgrywał będzie czynnik ludzki" - napisano.

Zauważono, że choć Polska nadal pozostaje atrakcyjna dla tego typu inwestorów w regionie, to koszty działalności w naszym kraju w ostatnim czasie wzrosły. Dlatego sektor, który w pierwszej kolejności lokował się w największych ośrodkach miejskich, obecnie w coraz większym stopniu zaczyna kierować się w stronę mniejszych ośrodków miejskich. Na przykład w Łodzi znajduje się obecnie 111 centrów biznesowych, w Lublinie 73, a 67 w Szczecinie. Na popularności zyskują również Rzeszów i Bydgoszcz. Mimo wzrostowego trendu koszty pracy w mniejszych miejscowościach wciąż są nieco niższe, przy dużo mniejszej konkurencji o pracownika niż w Warszawie czy Krakowie. Niższe są też koszty utrzymania.

W opinii autorów publikacji, wśród najważniejszych wyzwań dla sektora usług wspólnych znajdują się automatyzacja procesów i umiejętne zarządzenie w obszarze AI. Kolejnym jest wzrost kosztów utrzymania centrów w Polsce, na tle całego regionu CEE. "Nasz rynek musi udowodnić, że za wyższą ceną idzie też wyższa jakość i ogromne doświadczenie. Dodatkowo na branżę, podobnie jak na całą gospodarkę, wpływa sytuacja geopolityczna, która cały czas przynosi nowe wyzwania" - wskazano.

CBRE Group jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną, zatrudnia ponad 100 000 pracowników.