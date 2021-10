Andrusiewicz: poniżej 2 tys. zakażeń. 1/5 pochodzi z Lubelszczyzny

"Nie chcę zdradzać szczegółów, ale na pewno będzie mniej niż wczoraj, poniżej 2 tys. zakażeń. Niestety, nadal niepokojąca jest sytuacja na Lubelszczyźnie. 20 proc. dzisiejszych wyników pochodzi z Lubelszczyzny i - niestety - jedna trzecia zgonów dzisiejszych również pochodzi z Lubelszczyzny" - powiedział Wojciech Andrusiewicz, który 8 października był gościem "Onet Rano", został zapytany o aktualne dane o zakażeń COVID-19.

Autor: PAP

Data: 08-10-2021, 10:09

1/3 aktualnej liczby zgonów na COVID-19 pochodzi z Lubelszczyzny/fot. Shutterstock

Rzecznik resortu zdrowia podkreślił, że piątkowe wyniki "to nie jest już 60 czy 70 proc., tak jak to było wczoraj tydzień do tygodnia, ale w granicach 40 proc.

COVID-19: Całe rodziny trafiają pod respirator

"Wraz z rozwojem czwartej fali epidemii - niestety jest to rzecz logiczna - przybywa nam zgonów osób, które sobie nie poradziły. To jest tym bardziej niepokojące, że osoby trafiają do szpitala już w ciężkim stanie. Pierwszy test na koronawirusa jest robiony w karetce, nie zlecony przez POZ, nie jest w punkcie drive-thru, jest w karetce i często osoba z karetki, a niestety czasami nawet całe rodziny, trafiają od razu pod respirator. Dzisiaj tych zgonów mamy w granicach 30" - przekazał.

Pytany, jak zachęcać ludzi do szczepień, Andrusiewicz zwrócił uwagę, że we Francji "po krótkim przyspieszeniu w programie szczepień, po tym, kiedy Francja ogłosiła, że obostrzenia będą dotykały tylko osób niezaszczepionych, znowu nastąpiło osłabienie".

"Widzimy, że to nasycenie, które kształtuje się w różnych państwach w zakresie szczepień od 50 do 70-80 proc., w tej chwili już nie rośnie. My mamy lekkie przyspieszenie po wakacjach. Widać, że ludzie powrócili do normalnych obowiązków i część osób się szczepi. Jednak szczepi się jeszcze trochę dzieci. Mamy już ponad 30 proc. zaszczepionych dzieci w wieku 12-17 lat, ale to, o czym opowiadają lekarze - tak naprawdę do szczepienia może zachęcić, niestety, często jedynie dramat w rodzinie" - stwierdził.

Koronawirus - trzecia dawka szczepionki

Dopytywany, kiedy trzecia dawka szczepionki będzie dostępna dla wszystkich, rzecznik MZ przypomniał, że "zaczynamy od szczepienia osób, które były w grupach ryzyka i w grupie zero przy procesie szczepień".

"Pamiętamy ostatnie wskazanie Europejskiej Agencji Leków, która powiedziała, że nie ma powodu, żeby szczepić powszechnie trzecią dawką i koncerny farmaceutyczne, zarówno Pfizer, jak i Moderna czy Johnson & Johnson - mówią, że pół roku to jest na pewno ten okres, w którym szczepienie ma bardzo wysoką skuteczność, więc zaczynamy od tych osób, które szczepiły się pół roku temu i wcześniej" - wyjaśnił.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowano o 2007 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 29 osób z COVID-19. Tydzień wcześniej, 30 września, resort informował o 1208 nowych zakażeniach, a dwa tygodnie wcześniej, 23 września - o 974 nowych zakażeniach.