Andrzej Duda deklaruje wsparcie polskiego rolnictwa w kraju i poza granicami

Prezydent wziął udział w Posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność.

Zdaniem prezydenta, w czasie swojej prezydentury starał się być "blisko ludzi".

"Z całą pewnością jestem również przekonany, że rolnicy widzieli, że rzeczywiście troszczę się o ich sprawy, że rzeczywiście sprawy polskiej wsi, tych regionów, które bardzo często w naszym kraju wcześniej były niedoceniane (...) tym razem znalazły się w centrum zainteresowania, co przejawiało się przez rzeczywiście dynamiczny rozwój dużej części naszego kraju, która do tej pory cierpiała na niedostatki przede wszystkim infrastrukturalne" - powiedział prezydent.

Dodał, że sprawy rolników "znalazły się w zainteresowaniu państwa".

"Ta opieka - choć zawsze będą problemy - jest teraz znacznie bardziej wszechstronna niż była do 2015 r. Chciałbym dalej taką politykę realizować" - mówił.

Duda podkreślił, że wybór go na prezydenta Polski jest dla niego "wielkim zobowiązaniem do dalszej pracy i do dalszego starania się o to, by sprawy Rzeczpospolitej, te właśnie szeroko pojęte, przede wszystkim jej równy rozwój we wszystkich jej rejonach (...) toczył się w sposób zintensyfikowany".

"Wierzę w to, że będzie można to realizować w następnych latach, także dzięki kolejnej perspektywie finansowej, pieniądzom, które przyjdą do nas w jej ramach z Unii Europejskiej. To nie będą tylko pieniądze, które - w moim przekonaniu - będą skierowane na wspólną politykę rolną. To będą także te pieniądze, które będą elementem polityki spójności, bo przecież także i one mogą być wykorzystane na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich, tak, aby te obszary stawały się coraz bardziej nowoczesne, aby życie na nich było coraz bardziej łatwiejsze" - powiedział prezydent.

Duda poinformował też, że w Kancelarii Prezydenta trwają prace nad dwoma propozycjami dotyczącymi kwestii emerytalno-rentowych dla rolników i zadeklarował, że niedługo trafią one do Sejmu.

"Mam dwie propozycje dotyczące kwestii emerytalno-rentowych dla rolników. Trwają w tej chwili prace nad tym w Kancelarii Prezydenta, trwają także konsultacje z ministerstwem rolnictwa w tej sprawie" - powiedział prezydent.

"Wierzę w to, że niedługo te projekty będą mogły powędrować do laski marszałkowskiej" - dodał.

Prezydent podkreślił, że będzie prowadził politykę, która pozwoli na wyrównanie szans i zapewnienie jednakowych warunków życia niezależnie od miejsca zamieszkania. Zapewnił też, że przez całą drugą kadencję polska wieś będzie się znajdowała w centrum jego zainteresowania.

Dodał, że obecnie polscy rolnicy zapewniają Polakom bezpieczeństwo żywnościowe. "Dlatego polskie rolnictwo wymaga wszechstronnej opieki ze strony polskiego państwa. Ja to doskonale rozumiem i będę je wspierał i w kraju i poza granicami" - podkreślił.

We wtorek w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", w którym uczestniczył również minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.