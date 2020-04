Andrzej Gantner: Firmy spożywcze muszą mieć stały dostęp do środków ochrony osobistej

Każdy kolejny dzień rozprzestrzeniania się koronawirusa przynosi dla firm nowe wyzwania – niektóre z nich związane są z kolejnymi wytycznymi rządu. 1 kwietnia ukazała się korekta do rozporządzenia wydanego 31 marca.

„Pracodawcy mają obowiązek zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk pracy poszczególnych osób, które muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii" – czytamy na stronach rządowych.

Maseczki, ubrania ochronne, żele i płyny dezynfekcyjne są od kilku tygodni towarem mocno deficytowym. Czy producenci żywności mają problem z ich zdobyciem?

Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl podkreśla, że pojawiają się sygnały od firm spożywczych o pewnych trudnościach w zaopatrzeniu, szczególnie że, co jest zupełnie zrozumiałe, priorytet w dystrybucji środków ochrony, czyli maseczek, środków do dezynfekcji, ubiorów ochronnych ma służba zdrowia.

– Nie ma natomiast od firm spożywczych sygnałów, że jest to obecnie bardzo poważny problem, ponieważ większość firm ma jeszcze pewne rezerwy. Jeżeli jednak sytuacja z zaopatrzeniem się nie poprawi, firmy będą miały poważne problemy – mówi wiceprezes PFPŻ.

Podkreśla, że firmy spożywcze nie tylko w czasie epidemii koronawirusa myją i dezynfekują linie produkcyjne, a pracownicy na co dzień używają czepków, maseczek, ubiorów i okularów ochronnych, ponieważ jest to podstawowy wymóg sanitarny zapisany w prawie.

– Producenci żywności stosują się do wymogów HACCP i dobrych praktyk higienicznych, dlatego używają środków ochrony osobistej każdego dnia, a nie tylko z powodu obecnej epidemii. Zapotrzebowanie na tego typu artykuły ze strony przemysłu żywnościowego nie zwiększyło się więc gwałtownie. W tej chwili dla przedsiębiorstw poważniejszym problemem jest to, że większość środków, które wymieniłem, dosyć mocno podrożała, co generuje dodatkowe koszty – tłumaczy.