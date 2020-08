Andrzej Gantner: Firmy spożywcze muszą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu ROP

Andrzej Gantner wyjaśnia, że system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) jest częścią tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego, w której nadrzędna zasadą jest maksymalne ograniczenie strat energii i surowców w celu ochrony środowiska.

– Wymagania dyrektyw ROP i SUP (Single Use Plastic) narzucają konkretne poziomy tzw. recyklatu w nowych opakowaniach. Już od 2025 roku w butelkach PET musi być 25 proc. recyklatu, a od 2030 roku we wszystkich rodzajach butelek plastikowych – 30 proc. recyklatu. Poziom zbiórki do 2025 roku musi osiągnąć 77 proc. selektywnej zbiórki na napoje, a 65 proc. wszystkich odpadów opakowaniowych musi być zdatne do recyklingu. Do roku 2029, poziom selektywnej zbiórki na butelki PET ma wynieść 90 proc. Zaś od 2030 roku, 70 proc. wszystkich odpadów opakowaniowych musi być zdatne do recyklingu – mówi serwisowi portalspozywczy.pl wiceprezes PFPŻ.

– Dla przemysłu żywnościowego osiągnięcie takich poziomów bez sprawnie funkcjonującego systemu ROP będzie niemożliwe. Szczególnie, że opakowania żywności nie mają wyłącznie funkcji transportowej, ale dzięki swojej barierowości są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i jakość produktu. Z tego powodu część z nich to tzw. opakowania wielomateriałowe, których odzysk i recykling jest bardzo trudny i kosztowny – tłumaczy.

– Dodatkowym problemem jest brak wystarczającej liczby certyfikowanych instalacji, z których recyklat może być użyty w opakowaniach do żywności. W Polsce obecnie mamy tylko jedną instalację tego typu. Praktycznie już teraz każda firma spożywcza powinna dokonać audytu swoich opakowań pod kątem nowych wymagań, tak żeby zminimalizować przyszłe koszty – podpowiada Gantner.

– System ROP zakłada możliwość finansowania prac badawczych nad praktycznymi rozwiązaniami w zakresie nowych typów opakowań. To kolejny powód, dla którego Wprowadzający jako najbardziej zainteresowani optymalizacją systemu ROP, powinni nim zarządzać (pod nadzorem regulatora) oraz mieć bezpośredni wpływ na wysokość i strukturę wnoszonych opłat do organizacji ROP opakowań – dodaje.