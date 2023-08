16 sierpnia komisje sejmowe gospodarki i środowiska opiniowały poprawki do ustawy o systemie kaucyjnym uchwalone przez Senat. - Na posiedzeniu komisji odrzucono wszystkie poprawki Senatu - podaje w mediach społecznościowych Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Fot. PTWP

Prace nad ustawą o systemie kaucyjnym

Trwają prace nad ustawą o systemie kaucyjnym. 13 lipca Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą w Polsce system kaucyjny. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wdrażający unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Zgodnie z przepisami, puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

25 lipca br. Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zaproponowała trzy poprawki do ustawy o systemie kaucyjnym: pierwsza to dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 roku; druga - zwolnienie kaucji od VAT i trzecia - obniżenie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej.

- Cała branża napojowa wraz z organizacjami rolniczymi i NSZZ Solidarność zaapelowała o ich przyjęcie - informuje w mediach społecznościowych Andrzej Ganter, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Czy będzie możliwość samodzielnej zbiórki opakowań?

Jedna z poprawek uchwalonych przez Senat ma na celu dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 roku. Andrzej Gantner w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że ta poprawka jest niezwykle ważna i potrzebna dla branży napojowej.

- Brak wprowadzenia przedmiotowej poprawki oznaczałby karne opłaty produktowe, których wysokość może sięgnąć ponad 7 miliardów zł dla butelek PET i puszek metalowych oraz 23 mld zł dla szklanych butelek wielokrotnego użytku. Dlatego firmy napojowe chcą mieć możliwość zbierania opakowań samodzielnie, żeby szesnaście miliardów opakowań nie wylądowało na wysypiskach. I nie chcą być karane za nie swoje winy. Przecież to nie one opóźniły się z ustawą o ponad dwa lata - tłumaczy Andrzej Gantner.

Czy komisje przyjęły poprawki Senatu?

16 sierpnia połączone komisje sejmowe gospodarki i środowiska opiniowały poprawki do ustawy o systemie kaucyjnym uchwalone przez Senat. 17 sierpnia odbędzie się głosowanie plenarne.

Czy komisje przyjęły poprawki Senatu? Jak podaje w mediach społecznościowych Andrzej Gantner - "Na posiedzeniu połączonych sejmowych Komisji Środowiska i Gospodarki odrzucili wszystkie poprawki Senatu, mimo świadomości, że bez tych poprawek ustawa o systemie kaucyjnym jest niczym więcej jak tylko szkodliwym społecznie i gospodarczo bublem prawnym".

- We wszystkich innych krajach, gdzie wprowadzano system kaucyjny, zrobiono to we współpracy z branżą napojową tak, aby maksymalnie wesprzeć przedsiębiorców w tej trudnej i kosztownej ale bardzo potrzebnej inwestycji. W każdym kraju, tylko nie w Polsce, gdzie zamiast wspierać przedsiębiorców, lekceważy się ich opinie i grozi karami - tłumaczy Gantner.

- Mamy najgorszą ze wszystkich krajów ustawę o systemie kaucyjnym. Z fasadowymi zapisami, których wynikiem będzie tylko chaos i absurdalne koszty - dodaje.