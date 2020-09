Andrzej Gantner o podatku cukrowym: Firmy muszą uzyskać interpretację podatkową (wideo)

Od stycznia 2021 roku ma zacząć obowiązywać podatek cukrowy. Jakie to rodzi konsekwencje dla branży napojowej?

Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności podkreśla, że branża napojowa jest bardzo zaniepokojona tym, że podatek ten wchodzi 1 stycznia 2021 roku w takiej postaci, w jakiej został zapisany w ustawie.

- Stawki podatku są zupełnie nieadekwatne do polskiego rynku i spowodują bardzo poważne problemy dla firm, ponieważ część z nich będzie musiała znacząco podnieść ceny swoich produktów. Niektórzy producenci twierdzą, że podniosą ceny nawet o 50 proc. Część firm nie będzie w stanie tego zrobić, ponieważ ich pozycja rynkowa nie pozwoli im na to - mówi wiceprezes PFPŻ.

- Firmy mają również inne obawy z powodu tej ustawy, przede wszystkim dlatego, że ustawa ta zawiera mnóstwo błędów prawnych i legislacyjnych, na które zwracaliśmy uwagę Ministerstwu Zdrowia, posłom oraz senatorom. I tak naprawdę błędy te są na tyle poważne, że mało kto w tej chwili wie, ile, za co i jak ma zapłacić ten podatek - tłumaczy Andrzej Gantner.

- Problem polega też na tym, że legislator twierdzi, iż jest to opłata, w związku z tym nie jest to podatek. Ale żeby zinterpretować tę ustawę, żeby dowiedzieć się, jak należy naliczyć te kwoty i co należy policzyć w tych kwotach, należałoby dostać interpretację podatkową z urzędów skarbowych – każda firma indywidualną lub grupową - dodaje.

- Dopóki jest to opłata, firmy nie są w stanie uzyskać takiej interpretacji, czyli tak naprawdę będą naliczały ten podatek według własnej interpretacji, co powoduje zagrożenie, ponieważ jeżeli źle naliczą, to nie dość, że zapłacą potężny podatek, to jeszcze zapłacą jeszcze większą karę - mówi wiceprezes PFPŻ.

- Dlatego też zachęcamy Ministerstwo Finansów, żeby potraktowało tę opłatę jako podatek. Wtedy firmy będą mogły uzyskać interpretację podatkową. Bez tego bardzo wiele firm może borykać się z dużo większymi problemami niż tylko te związane z dodatkowymi opłatami - apeluje Andrzej Gantner.

