Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o systemie kaucyjnym. Nawet tę, która nie zmieniała ani terminu wejścia w życie obowiązku zbiórki przez system kaucyjny ani poziomów tej zbiórki - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

17 sierpnia zakończyła się parlamentarna debata na temat ustawy o systemie kaucyjnym. System kaucyjny w Polsce został przegłosowany.

Sejm odrzucił poprawki Senatu takie jak: dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 roku; zwolnienie kaucji od VAT oraz obniżenie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej.

Nowela przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 roku. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Na czym będzie polegał system kaucyjny?

Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą musiały odbierać puste opakowania, natomiast te o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

- Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o systemie kaucyjnym. Nawet tę, która nie zmieniała ani terminu wejścia w życie obowiązku zbiórki przez system kaucyjny ani poziomów tej zbiórki. Dawała tylko w roku 2025 alternatywę w postaci możliwości zbiórki opakowań przez organizacje odzysku w przypadku, gdy system kaucyjny nie bedzie gotowy na 1 stycznia 2025 roku lub będzie miał zbyt małą efektywność zbiórki, co wynika ze zbyt krótkiego czasu na jego wdrożenie, jak również z konieczności zmiany nawyków konsumenckich - podkreśla Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Tłumaczy, że dochodzenie do pełnej efektywności systemu trwa około trzy lata. - Tak było we wszystkich krajach wdrażających system i to w oparciu o bardzo dobre ustawy, które faktycznie wspierały przedsiębiorców. W Polsce branża ma na to praktycznie rok, bo już w 2026 roku poziomy zbiórki są wyższe niż wymagane przez UE - podkreśla.

- To co szczególnie wyróżnia Polskę, to nie tylko niemożliwy do realizacji termin i poziomy. To przede wszystkim jakość ustawy, która jest bublem prawnym. Kłamstwem jest, że ustawa odzwierciedla proces konsultacji społecznych. Wiele kluczowych uwag nie zostało uwzględnionych, a co szczególnie kuriozalne, w projekcie ustawy wprowadzono znaczące i bardzo szkodliwe zmiany tuż przed skierowaniem ustawy do Sejmu - mówi Andrzej Gantner.

System kaucyjny: karne opłaty pięć razy wyższe

- Chociażby to, że wbrew pierwotnemu projektowi, kaucja nie podąża za produktem w całym łańcuchu sprzedaży. Ta zmiana stanowi istotne zagrożenie finansowe dla całego handlu i dla wszystkich operatorów systemu. Straty mogą sięgnąć miliardów złotych. Wygląda to tak, jakby ktoś specjalnie zastawił pułapkę finansową. Takich pułapek na przedsiębiorców jest w ustawie całe mnóstwo, łącznie z karnymi opłatami produktowymi, które są pięć razy wyższe niż w ustawie SUP - tłumaczy.

- Obowiązkiem ministra Jacka Ozdoby i Rządu było przygotować zarówno ustawę SUP jak i ustawę o systemie kaucyjnym już dwa lata temu. Obowiązkiem było przygotować ją dobrze, a nie byle jak, fasadowo - podsumowuje Andrzej Gantner.