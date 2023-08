Jeśli firmy napojowe nie będą mogły w 2025 roku samodzielnie zbierać opakowań, zapłacą kary, których wysokość może sięgać ponad 7 miliardów zł dla butelek PET i puszek metalowych - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Na zdjęciu: Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Fot. materiały prasowe

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r.

25 lipca br. Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zaproponowała trzy poprawki do ustawy o systemie kaucyjnym: pierwsza to dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 roku; druga - zwolnienie kaucji od VAT i trzecia - obniżenie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej. Na ile te poprawki są ważne dla branży napojowej?

W drugiej połowie sierpnia ustawa wraca do Sejmu. Czy Sejm zatwierdzi poprawki Senatu?

W 2025 roku system kaucyjny może jeszcze nie powstać

Jedna z poprawek uchwalonych przez Senat ma na celu dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 roku. Andrzej Gantner w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że ta poprawka jest niezwykle ważna i potrzebna dla branży napojowej.

- Zapisany w ustawie termin realizacji obowiązku zbiórki wyłącznie przez system kaucyjny już od 1 stycznia 2025 r. jest całkowicie niewykonalny zarówno ze względu na przepisy administracyjne. Poprawka umożliwia uniknięcie sytuacji, w której 16 miliardów opakowań w roku 2025 nie zostanie zaliczone do obowiązku zbiórki i nie będzie zbierane - wyjaśnia Gantner.

Ustawa o systemie kaucyjnym. "Na tę ustawę czekamy ponad dwa lata"

- Ustawa wdrażająca system kaucyjny w Polsce jest niezwykle ważna dla całego przemysłu spożywczego, a przede wszystkim dla branży napojowej. Ta ustawa powinna być uchwalona ponad dwa lata temu - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner.

- Obecnie ustawa kończy swój bieg legislacyjny i finalnie będzie uchwalona. Mamy teraz sierpień 2023 roku. Do 1 stycznia 2025 roku został nam rok z kawałkiem. Doświadczenie innych krajów pokazuje, że nie jest możliwe wdrożenie systemu kaucyjnego w czasie mniejszym niż dwa lata - tłumaczy Gantner.

- Ponadto, w przeciwieństwie do innych krajów, zamiast jednego, będziemy mieć wielu operatorów, którzy będą ze sobą współpracować i się rozliczać. Może powstać sytuacja, że ustawa będzie już obowiązywać, a systemu kaucyjnego jeszcze nie będzie, bo na przykład operatorzy nie będą gotowi, na przykład nie dostaną jeszcze koncesji z ministerstwa.

Producenci napojów będą musieli zapłacić kary?

Jeśli ustawa będzie już obowiązywać, a systemu kaucyjnego może jeszcze nie być, to producenci napojów będą musieli zapłacić kary?

- Dokładnie tak! Brak wprowadzenia przedmiotowej poprawki oznaczałby karne opłaty produktowe, których wysokość może sięgnąć ponad 7 miliardów zł dla butelek PET i puszek metalowych oraz 23 mld zł dla szklanych butelek wielokrotnego użytku. Dlatego firmy napojowe chcą mieć możliwość zbierania opakowań samodzielnie, żeby szesnaście miliardów opakowań nie wylądowało na wysypiskach. I nie chcą być karane za nie swoje winy. Przecież to nie one opóźniły się z ustawą o ponad dwa lata - tłumaczy Andrzej Gantner.

Podkreśla, że ta poprawka jest bardzo prosta. - Ona nie zmienia daty. Nie zmienia nic, co mogłoby spowodować zaburzenie procesu notyfikacji w Unii Europejskiej. Nie wprowadza żadnego elementu, który mógłby zostać podważony przez Komisję Europejską. Za to daje szansę na to, żeby w 2025 roku opakowania były zbierane. Żeby producenci napojów nie musieli się martwić, że dostaną gigantyczne kary, tylko by skupili się na budowie efektywnego systemu kaucyjnego, który zresztą sporo kosztuje. Zauważmy, że koszt tego systemu wynosi ponad półtora miliarda złotych. Tyle firmy spożywczo-napojowe muszą wyłożyć, aby go zbudować. To za co jeszcze mamy być karani? - zastanawia się Andrzej Gantner.

Dlaczego branży napojowej zależy, aby obniżyć normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej oraz by zwolnić kaucję na opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku z podatku VAT? Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

