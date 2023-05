Boimy się, że ustawa o systemie kaucyjnym będzie za późno, że nie zdążymy przygotować systemu kaucyjnego - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności., fot. PTWP

Jest kolejna ustawa o systemie kaucyjnym

W kwietniu br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny, trzeci już, projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić system kaucyjny w Polsce.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, system kaucyjny w Polsce objąć ma: butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, puszki metalowe o pojemności do 1l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. W przypadku tych trzech rodzajów opakowań stawka ma zostać ujednolicona do 50 groszy.

Jakie są obawy Polskiej Federacji Producentów Żywności związane projektem ustawy o systemie kaucyjnym?

- Przede wszystkim boimy się, że ustawa o systemie kaucyjnym będzie za późno, że nie zdążymy przygotować tego systemu, szczególnie że termin który został wyznaczony w projekcie, to 1 stycznia 2025 roku. Od tego momentu wszyscy wprowadzający będą musieli realizować obowiązek zbiórki swoich opakowań poprzez system kaucyjny - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Apel do rządu

- Problem polega na tym, że jest teraz maj 2023 roku, ustawa nie została uchwalona, a zorganizowanie operatora, który umożliwiłby zbiórkę opakowań, potrwa minimum dwa lata, w związku z tym już widać, że nie jesteśmy w stanie zrealizować tego obowiązku w ten sposób. Dlatego nasz priorytetowy wniosek do rządu jest taki - o ile ustawa będzie procedowana w Sejmie - że trzeba przedłużyć o rok nie samo wejście w życie ustawy ale realizację obowiązku, tak żebyśmy mieli jeszcze rok możliwości zbierania opakowań poprzez organizacje odzysku, a system kaucyjny obowiązywałby od 1 stycznia 2026 - tłumaczy Gantner.

- W przeciwnym razie zapłacimy dwunastokrotnie większe kary za niezrealizowanie obowiązku niż według obowiązującej ustawy SUP. I to jest naprawdę bardzo poważny problem, ponieważ jeżeli nie będzie możliwości zbierania recyklatu przez organizacje odzysku, wyjdzie na to, że jeżeli producent żywności i napojów nie będzie u operatora, a operatora po prostu nie będzie, to okaże się, że nie zrealizował żadnego poziomu zbiórki i zapłaci potężną karę w wysokości 12 zł za kilogram - podsumowuje.

Rozmowa odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.