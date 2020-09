Andrzej Gantner, PFPŻ na EEC: Trzeba poznać ocenę skutków Zielonego Ładu

Prezes Unitop na EEC2020: udało nam się przejść suchą nogą przez to morze pandemicznej histerii

- Dawno temu wymyślono Wspólną politykę rolną (WPR) po to, aby po II wojnie światowej Europejczycy mieli zapewnioną żywność. Można zadać pytanie, po co powstała strategia Zielonego Ładu i do czego ona może doprowadzić – mówił Andrzej Gantner, dyrektor generalny, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

Dodał, że w kierunku, który wyznacza Zielony Ład, powinien iść cały świat, ale tak się zapewne w najbliższym czasie nie stanie.

Tłumaczył również, że strategia Zielonego Ładu jest słuszna, ale trzeba też spojrzeć na konkretne jej założenia, z których część z nich wydaje się być niepokojąca. Nie mogą bowiem obowiązywać te same zasady dla wszystkich państw Unii Europejskiej, ponieważ UE nie jest monolitem.

– Każdy z tych krajów różni się stopniem zorganizowania rynków, stopniem popytu i podaży, stopniem zużywania pestycydów i wieloma innymi czynnikami. Dlatego to, co jest dobre dla Holendrów, może zniszczyć polskie rolnictwo – tłumaczył.

Podkreślił, że ważne jest, abyśmy mogli wszyscy zapoznać się z oceną skutków Zielonego Ładu dla każdego kraju. Może się bowiem okazać, że skutkiem wdrożenia tej strategii będą straty w rolnictwie, wzrost kosztów surowca i zwiększenie cen żywności.

