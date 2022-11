Nasze dobre wyniki eksportowe wypracowujemy poprzez wzrosty cen oraz słabego złotego - mówił Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Andrzej Gantner, PFPŻ na FRSiH: Na najważniejszych rynkach zagranicznych eksport żywności rośnie. Fot. PTWP

FRSiH 2022: spadki eksportu do krajów trzecich

- Od lat mówimy, że ważne jest, abyśmy jako Polska dywersyfikowali nasz portfel eksportowy. Nie za bardzo nam to wychodzi mimo wielu starań. Martwią trochę spadki eksportu żywności do krajów trzecich, m.in. do Arabii Saudyjskiej, gdzie ten spadek eksportu jest widoczny. Martwią również spadki eksportu żywności do krajów, które miały być dla nas ważnym kierunkiem eksportowym. Myślę tu chociażby o Stanach Zjednoczonych - mówił Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Eksport polskiej żywności rośnie, ale warto zauważyć, że on nam przede wszystkim wzrósł wartościowo, m.in. o 20 proc. w samym obszarze unijnym, do Niemiec zaś o 19 proc. To są potężne wzrosty, ale wartościowe. Jeśli popatrzymy na ilościowe, czyli ile tak naprawdę wysyłamy, to oscylujemy w okolicach 6 procent. To jest potężna różnica - tłumaczył.

Eksport żywności: polski eksport żywności rośnie

- Wypracowujemy nasze dobre wyniki poprzez wzrosty cen oraz słabego złotego. Dobrze, że polski eksport żywności rośnie. Krajowi eksporterzy dają sobie radę i faktycznie starają się zwiększyć swoją sprzedaż. Jeśli popatrzymy na kryzysy ekonomiczne, które już były wcześniej, może nie tak głębokie, nie tak duże i trudne jak obecnie, ale były, to nasi eksporterzy żywności zawsze sobie dawali radę. Co ciekawe, zawsze rósł eksport do Niemiec. W tej chwili mamy do Niemiec ponad 7 miliardów euro eksportu - zauważył Andrzej Gantner.

Eksport żywności: jesteśmy konkurencyjni

Dodał, że w tym samy czasie eksport do Czech nam spadł, chociaż Czechy są dla nas bardzo ważnym rynkiem, bo to jest ponad 1,3 miliarda euro. - Można powiedzieć, że stoimy w miejscu, bo spadki i wzrosty są tu minimalne - mówił.

- Ciągle jesteśmy mocni i konkurencyjni. a to jest ważne. Borykamy się co prawda ze wzrostami kosztów, ale dotyczy to też i innych unijnych przedsiębiorców. Dobrze, że na najważniejszych rynkach potrafimy cały czas generować wzrosty - podsumował.