Andrzej Gantner: Poprawa efektywności energetycznej to szansa na zwiększenie konkurencyjności firm (wideo)

Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności tłumaczył, że producenci żywności powinni się przygotować na wzrost kosztów funkcjonowania ich zakładów, ponieważ nie wiadomo, jak będą kształtowały się koszty energii elektrycznej oraz koszty surowców z powodu zagrożenia suszą rolniczą.

– Energia elektryczna jest głównym najważniejszym elementem po surowcach, bez energii i surowców produkcja jest niemożliwa. Wydaje się, że w dużych polskich firmach spożywczych większość prostych prac polegających na modernizacji i na zwiększeniu efektywności energetycznej urządzeń została już częściowo wykonana – mówił.

– Oczywiście pozostają następne działania, bardziej zaawansowane, chociażby to, co nazywamy zarządzaniem energią na każdym poziomie funkcjonowania zakładu, ale również budowa zupełnie nowych instalacji. Wydaje się, że jeśli chodzi o inwestycje w polskim przemyśle żywnościowym, będzie to jeden z głównych kierunków inwestycyjnych na następne lata – tłumaczył.

– Jeśli chodzi o same technologie produkcji, to również jest tu mnóstwo najróżniejszych rozwiązań, które można stosować jako zupełnie nową alternatywę technologii. To są zarówno metody dotyczące ogrzewania termicznego, ogrzewania mikro- i makrofalowego, procesy nietermiczne obejmujące pulsujące pole elektryczne czy ultradźwięki. Jest wiele nowoczesnych rozwiązań, które prawdopodobnie za kilka lat powszechnie będą stosowane w przemyśle żywnościowym. Dlatego, że koszty energii będą cały czas rosły – mówił.

Zwrócił uwagę na to, że w programie „Nowy Zielony Ład” jest mowa o znakowaniu produktów spożywczych w zależności od wydajności energetycznej procesu produkcji i tego, ile dwutlenku węgla firma wytwarza podczas produkcji żywności.

– Miejmy nadzieję, że nie wejdzie to w życie relatywnie szybko, bo jeżeli wyobrazimy sobie takie znakowanie jak na lodówkach – od „A” do „E”, gdzie „A” to najbardziej przyjazny środowisku proces, a „E” – najgorszy, to biorąc pod uwagę to, z czego czerpiemy energię w Polsce, nasze produkty mogłyby być oznaczane w kategorii „D” – zauważył.

– Dla konsumentów, którzy są coraz bardziej świadomi środowiskowo, takie oznakowanie może bardzo dużo znaczyć. Może budować przewagę albo stratę konkurencyjną, szczególnie, że mówimy też o powszechnym znakowaniu na terenie UE i tym, że konsumenci w krajach zachodnich, do których kierujemy znaczną część naszej produkcji, będą zwracać na to uwagę – dodał.

– Aby zająć się tym wszystkim na masową skalę, nie wystarczy, żeby podjęły się tego tylko duże firmy. Zmiany muszą objąć też przedsiębiorstwa małe i średnie, dlatego powinny powstać dla nich specjalne programy wsparcia. Wydaje się, że rozsądnym programem wsparcia, przy okazji wychodzenia z COVID-19, byłby duży preferencyjny program kredytowy dla inwestycji zmierzających do oszczędności energetycznych – podsumował Andrzej Gantner.