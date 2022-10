Andrzej Gantner wiceprezes zarządu, dyrektor generalny PFPŻ będzie prelegentem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 już 7 listopada od godziny 11:30. Wraz z innymi przedstawicielami rynku spożywczego weźmie udział w debatach o eksporcie żywności oraz o systemie kaucyjnym.

Andrzej Gantner będzie prelegentem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Fot. PTWP

Andrzej Gantner i rynek żywności

Andrzej Gantner to wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, członek Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Komitetu nauk o żywności i żywieniu Polskiej Akademii Nauk.

Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.

Andrzej Gantner na debatach o eksporcie i systemie kaucyjnym

Jakie są obecnie najbardziej perspektywiczne kierunki sprzedaży, jakie są wyzwania oraz szanse dla polskiego eksportu żywności oraz jak wojna w Ukrainie wpływa na globalny rynek żywność? O tym będziemy rozmawiać podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu w trakcie debaty "Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości". Sesja odbędzie się 7 listopada w godzinach 11.30-13.00.

Andrzej Gantner weźmie też udział w debacie "GOZ i ROP, czyli kluczowe skróty dla branży FMCG i handlu", która odbędzie się 7 listopada w godzinach 13:30-15:00.

Tematyka sesji:

– System kaucyjny – elastyczny i skuteczny. Kogo warto naśladować, na czyich błędach się uczyć?

– Jak mądrze redukować ślad opakowaniowy?

– Case study, dobre praktyki

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.