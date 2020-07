Andrzej Gantner: Przedsiębiorcy muszą się dobrze przygotować do wdrożenia ROP

Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności tłumaczy, że wdrożenie ROP może oznaczać znaczący wzrost kosztów przedsiębiorstw oraz konieczność osiągnięcia określonych w dyrektywie wysokich poziomów surowca odzyskanego (recyklatu) w nowych opakowaniach.

– Warto wszystkim uświadomić, że wzrost kosztów wyniesie nie kilka lub kilkanaście procent, lecz co najmniej kilkaset. Tak znaczący wzrost kosztów niewątpliwe wpłynie zarówno na warunki finansowe funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych, a tym samym również na ceny żywności w Polsce – podkreśla Andrzej Gantner.

– Dlatego tak ważne jest, aby nowo budowany system był maksymalnie efektywny pod względem finansowym i środowiskowym. Musi gwarantować, że przedsiębiorcy poniosą tylko faktycznie niezbędne dla spełnienia wymogów dyrektyw unijnych koszty netto, przy jednoczesnej gwarancji dostępu do recyklatu i spełnieniu wyznaczonych poziomów odzysku i recyklingu. Logiczne wydaje się, że to właśnie Wprowadzający powinni mieć znaczący wpływ na kształt i zarządzanie systemem ROP w Polsce, bo to oni ostatecznie poniosą pełną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. Najgorszy model to ten, w którym biznes ma tylko płacić i odpowiadać, bez żadnej możliwości kontroli – mówi przedstawiciel PFPŻ.

– Uważamy, że należy tu korzystać z wzorców i doświadczeń innych państw, które systemy ROP już zbudowały i w pełni ukształtowały. Dobrym przykładem jest Austria, która stworzyła jeden z najbardziej wydajnych systemów ROP. System ten uwzględnia założenie, na które już od dłuższego czasu zwracamy uwagę rządowi, że kluczową rolę w tworzeniu i zarządzeniu systemem powinny pełnić przedsiębiorstwa jako tzw. „wprowadzający” opakowania do obrotu. Wpływ na funkcjonowanie sytemu jest dla przedsiębiorców kluczowy, bo to właśnie na nich, a nie np. na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nałożone są obowiązki osiągnięcia określonych poziomów zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych – tłumaczy.

– W przypadku gdyby system okazał się nieefektywny i poziomy nie zostałyby osiągnięte, kary zapłacą właśnie przedsiębiorcy. Dodatkowo nie bez znaczenia jest spełnienie dodatkowych wymogów dyrektywy czyli transparentność i ekonomiczna zasadność ponoszonych przez przedsiębiorców kosztów, w tym prawo do poniesienia tzw. kosztu netto, a to może zagwarantować wyłącznie system zarządzany przez przedsiębiorców – dodaje.

Więcej w Strefie Premium: ROP - czeka nas głęboka zmiana systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi