Jest kolejny, trzeci już, projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić system kaucyjny w Polsce. - Długo czekaliśmy na kolejny krok na ścieżce legislacyjnej do systemu kaucyjnego w Polsce - komentuje Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Andrzej Gantner: uruchomienie systemu kaucyjnego potrwa minimum dwa lata, fot. shutterstock

System kaucyjny: jest trzeci projekt

Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia, system kaucyjny w Polsce objąć ma: butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, puszki metalowe o pojemności do 1l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. W przypadku tych trzech rodzajów opakowań stawka ma zostać ujednolicona do 50 groszy.

Andrzej Gantner: ustawa ma szansę zostać uchwalona we wrześniu

- Długo czekaliśmy na kolejny krok na ścieżce legislacyjnej do systemu kaucyjnego w Polsce. Najnowsza wersja projektu wraz z projektami rozporządzeń po rozpatrzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. W swoim wniosku Minister Jacek Ozdoba zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie sprawy jako bardzo pilnej w najkrótszym możliwym terminie. Ten termin został wyznaczony na 21 kwietnia - informuje w mediach społecznościowych Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Biorąc pod uwagę dalsze procedowanie, ustawa ma szansę zostać uchwalona we wrześniu. To oznacza, że obowiązek realizacji zbiórki przez podmioty reprezentujące (operatorów) powinien być przesunięty o rok, czyli na 1 stycznia 2026. Minimalny czas na uruchomienie systemu to dwa lata. Bez tego przesunięcia wprowadzający będą narażeni na karne opłaty - tłumaczy.