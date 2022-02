Andrzej Gantner: Żywności w Polsce nie zabraknie. Jesteśmy samowystarczalni

„Żywności w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Nie ulegajmy dezinformacji. Żywności nie zabraknie nie tylko dla nas. Jak widać potrafimy się nią dzielić z potrzebującymi naszej pomocy” – uspokajał w sobotę w mediach społecznościowych Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

Autor: AK

Data: 27-02-2022, 13:07

Andrzej Gantner uspokaja, że żywności w Polsce nie zabrknie/ fot. PTWP

:Konflikt pomiędzy Rosją, a Ukrainą nie powinien mieć znaczącego wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Polska jest samowystarczalna we wszystkich podstawowych kategoriach produkcji rolnej i przetwórstwa. Mamy ponad 30% nadwyżkę w produkcji żywności, co oddaje wielkość naszego eksportu, który w roku 2021 przekroczył 37 miliardów euro. Oznacza to, że żywności w Polsce nie zabraknie nawet w sytuacji gdyby doszło do całkowitego wstrzymania wymiany handlowej pomiędzy Polska, a Ukrainą” – napisał Andrzej Gantner.

Jak podkreśla szef PFPŻ, ani Ukraina ani Rosja nie stanowią dla Polski strategicznych źródeł zaopatrzenia w surowce rolne, czy produkty żywnościowe. Zwraca za to uwagę, że mogą wystąpić utrudnienia eksportowe na rynki azjatyckie oraz tymczasowe problemy w zaopatrzeniu w niektóre surowce do produkcji. Wszystko przez utrudniony transport na terenie Rosji i Ukrainy.

Gazu także nie powinno zabraknąć

„Jednak skala tych utrudnień nie będzie miała większego wpływu na ciągłość produkcji żywności w Polsce. Możliwe są inne drogi zaopatrzenia. Największy niepokój przemysłu żywnościowego związany jest z ewentualnymi ograniczeniami w dostępie do gazu, co mogłoby realnie wpłynąć na wielkość produkcji żywności i zaopatrzenie w sklepach. Jak na razie, nic jednak nie wskazuje, żeby miało dojść do takiej sytuacji” – komentuje Gantner.

Warto zauważyć, że Gazprom w niedzielę rano zapowiedział, że transport gazu do Europy odbywa się według planów i Rosja nie zamierza go w żaden sposób ograniczać. Przy wprowadzeniu kolejnych sankcji, zwłaszcza wyłączeniu systemu SWIFT, eksport gazu jest dla Rosji pewnym zastrzykiem finansowym, więc trudno sobie wyobrazić, żeby z niego zrezygnowała.

Oczekiwania producentów żywności od rządu

Andrzej Gantner wyjaśnił też, jakie oczekiwania mają producenci żywności ze strony rządu. Jest to włączenie zarówno rolnictwa jak i przetwórstwa żywności do tzw. infrastruktury krytycznej, co zapewni większy priorytet w dostępie do nośników energii.