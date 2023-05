Projekt rozporządzenia dotyczący systemu kaucyjnego uszczegółowił ważne kwestie związane z koniecznością umów między operatorami – mówił Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, RLG w Polsce podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, RLG w Polsce. Fot. PTWP

System kaucyjny w Polsce już niedługo

W kwietniu br. pojawił się kolejny, trzeci już, projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić system kaucyjny w Polsce. Zgodnie z nowym projektem, system kaucyjny w Polsce objąć ma: butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, puszki metalowe o pojemności do 1l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. W przypadku tych trzech rodzajów opakowań stawka ma zostać ujednolicona do 50 groszy.

System kaucyjny ma obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2025 roku, ale pojawiają się głosy przedsiębiorców oraz ekspertów, że w tak krótkim czasie nie będzie możliwości, aby taki system zbudować i wdrożyć.

Jak Pan ocenia najnowszy projekt ustawy o systemie kaucyjnym?

- Bardzo dobrze, że projekt ustawy już jest. To pokazuje, że system kaucyjny może się pojawić w najbliższym czasie przed wyborami. Projekt rozporządzenia niewiele się zmienił się w stosunku do poprzedniego, ale uszczegółowił ważne kwestie związane m.in. z koniecznością umów pomiędzy operatorami. Otóż sklepy powyżej 200 m², które są zobligowane do zbierania opakowań w systemie kaucyjnym, będą musiały podpisać umowy z każdym z operatorów. A placówki handlowe poniżej 200 m² przynajmniej z jednym z operatorów. To sprawi, że system kaucyjny będzie powszechny – mówił Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, RLG w Polsce.

System kaucyjny: co będzie w okresie przejściowym?

- Myślę że brakuje kwestii związanych z okresem przejściowym czyli tego, co się wydarzy w momencie, gdy jeszcze będą opakowania, które nie są w systemie kaucyjnym, czyli na przykład wyprodukowane pod koniec roku, a system kaucyjny już wejdzie, ponieważ ustawa nie mówi o tym, że te opakowania będą wliczane do realizacji obowiązku wprowadzających - tłumaczył.

System kaucyjny: trzeba przygotować sieci zbiórki

Co mogłoby sprawić, żeby system kaucyjny był efektywny?

- Przede wszystkim trzeba przygotować odpowiednie sieci zbiórki, przygotować rozliczenia pomiędzy wszystkimi interesariuszami. System kaucyjny będzie efektywny tylko wtedy, gdy będzie łatwy dla konsumentów, tak aby mogli oni oddawać opakowania w wielu punktach – argumentował.

- Jeśli wszystkie procesy związane z tym systemem, czyli logistyka, zbiórki będą zoptymalizowane, a procesy logistyczne będą efektywne pod względem kosztowym, system kaucyjny będzie tańszy i bardziej dostępny dla społeczeństwa. A jest to kluczowe, bo to my, jako konsumenci, będziemy tymi osobami, które będą oddawały opakowania – podsumował Andrzej Grzymała.

