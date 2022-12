Widzimy, że dyskusja o systemach kaucyjnych toczy się na całym świecie, w całej Europie - mówi Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej, TOMRA.

Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej, TOMRA. Fot. PTWP

Małe sklepy przystępują do systemu kaucyjnego

W jaki sposób małe sklepy mogą stać się częścią systemu kaucyjnego?

Małe placówki handlowe mogą stać się częścią systemu kaucyjnego przystępując do niego w wielu przypadkach wolontaryjnie. Wiemy, że w tej chwili ustawa mówi o 200 m.kw. jako o punkcie odcięcia, gdzie sklepy będą zobowiązane do bycia częścią systemu. Wszystkie mniejsze placówki będą mogły przystąpić do systemu z własnej woli. Widzimy, że na wielu rynkach, m.in. na Słowacji, gdzie system kaucyjny funkcjonuje od stycznia 2022 roku, bardzo wiele małych sklepów – 50-70 metrowych decyduje się przystąpić do systemu, bo widzi w tym wartość. Po pierwsze w tym, że dokłada cegiełkę do dużego systemu gospodarki cyrkularnej, czyli walczy o środowisko, zmniejsza poziom zaśmiecania, ale też oferuje swoim klientom nową dodatkową usługę, polegającą na tym, że to oni mogą stać się częścią systemu recyklingu.

Konsumenci popierają system kaucyjny

Na ile konsumenci poczują, że to jest dla nich wartość?

Wierzymy, że poczują. Wielokrotnie przeprowadzaliśmy badania, które pokazują, że 90-95 proc. konsumentów popiera wejście systemu kaucyjnego. Konsumenci chcą się poczuć częścią większej całości. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której każdy z nas staje się odrobinę recyklerem, każdy z nas walczy o to, żebyśmy lepiej wykorzystywali swoje zasoby, żebyśmy dbali o środowisko, żebyśmy żyli w czystszej przestrzeni. A jednocześnie żeby ta butelka, którą dzisiaj zużyłam pijąc wodę wróciła z tego samego materiału za 30 lub 100 dni z powrotem na półkę i żeby można było z niej skorzystać jeszcze raz.

Dyskusja o systemach kaucyjnych toczy się na całym świecie

System kaucyjny jest częścią zrównoważonego rozwoju firm i to też jest sposób na konkurencyjność. Na ile jest to ważne?

Myślę, że to jest ogromnie ważne, ponieważ jest to dodatkowa wartość, którą firmy mogą zaproponować odbiorcom, konsumentom. My, w Tomra widzimy, że to już jest teraz olbrzymi trend. Jako Tomra zaczynaliśmy 50 lat temu "w garażu", w którym dwóch panów w Norwegii wymyśliło sobie pierwszy recyklomat. W tej chwili widzimy, że dyskusja o systemach kaucyjnych toczy się na całym świecie, w całej Europie. Za dwa lata jest szansa, że Australia będzie pierwszym kontynentem w całości pokrytym systemami kaucyjnymi. W Europie w tej chwili jest kilkanaście państw, które dyskutuje na temat przyjęcia tego rozwiązania. Konsumenci tego chcą, ponieważ widzą problem z plastikiem, marnowaniem zasobów, więc to staje się wymogiem, a nie tylko wolą uczestników rynku.