Anna Sapota, TOMRA: System kaucyjny powinien być obowiązkowy

W projekcie systemu kaucyjnego wciąż są pewne elementy, które można ulepszyć i zmodyfikować tak, żeby finalny dokument przyniósł Polakom jak najwięcej korzyści - mówi Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej w ramach Grupy TOMRA.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 02-02-2022, 11:11

Anna Sapota, TOMRA: System kaucyjny powinien być obowiązkowy. Fot. PTWP

System kaucyjny: bardzo dobry krok naprzód

- Projekt systemu kaucyjnego był długo wyczekiwany nie tylko przez samych interesariuszy, ale także konsumentów, którzy w większości wyrazili chęć jego wdrożenia. Potwierdzają to badania – niemal 90% Polaków przebadanych przez Biostat opowiedziało się za uruchomieniem systemu. Publikacja projektu, na który czekaliśmy z niecierpliwością, to zdecydowanie bardzo dobry krok naprzód. Część postulatów została wprowadzona, przykładowo szeroki zakres rodzajów napojów, które będą objęte systemem. Dzięki temu konsument wie, że każdy napój, na przykład w plastikowym opakowaniu, będzie podlegał systemowi kaucyjnemu - mówi Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej w ramach Grupy TOMRA.

Dodaje, że jednak wciąż są pewne elementy, które można ulepszyć i zmodyfikować tak, żeby finalny dokument przyniósł Polakom jak najwięcej korzyści.

- Mowa tutaj przede wszystkim o braku wyrażonej wprost obligatoryjności dla producentów. System powinien być obowiązkowy, tak aby wszyscy zostali potraktowani równo i nie dochodziło do dyskryminacji producentów w związku z chęcią lub brakiem chęci przystąpienia do systemu. Projekt dopuszcza również możliwość istnienia więcej niż jednego operatora systemu kaucyjnego. Co do zasady, operatorzy nie są podmiotami działającymi dla zysku, lecz na zasadzie non-for-profit. Ich głównym celem jest tworzenie jak najbardziej efektywnego systemu pod kątem środowiskowym i finansowym. Tutaj konkurowanie nie jest dobrym pomysłem - tłumaczy.

System kaucyjny: zbyt wąski zakres materiałowy

- Warto też wspomnieć o zbyt wąskim zakresie materiałowym, obejmującym tylko tworzywa sztuczne dla opakowań jednorazowych. Liczę na to, że zgodnie ze słowami ministra Jacka Ozdoby podczas konferencji prasowej, ministerstwo zdecyduje się dołączyć do systemu puszkę metalową. Ta rekomendacja jest wspierana wieloma argumentami. Zwłaszcza, że co do potrzeby jej ujęcia w systemie, zgodni są wszyscy kluczowi w tym obszarze interesariusze, czyli producenci i przedstawiciele handlu - mówi.

Co jeszcze powinno się znaleźć w projekcie? - Potrzebujemy na pewno konkretnej daty wejścia w życie systemu – początkowo w założeniach do projektu był wskazywany 1 lipca 2024 roku. Teraz mamy tylko poziomy zbiórki zaczynające się od roku 2025. Inna kwestia do dodania to wysokość kaucji. Jest ona jednym z najistotniejszych motywatorów konsumenta do uczestnictwa w systemie. Należałoby ustalić jej minimalną wysokość, tak aby operator systemu mógł ją odpowiednio dopasować do bieżącej sytuacji rynkowej - podsumowuje Anna Sapota.