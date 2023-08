17 sierpnia ustawa o systemie kaucyjnym została przyjęta przez sejm. -Zakończenie prac parlamentarnych daje szansę na stworzenie ram prawnych dla systemu kaucyjnego jeszcze w tej kadencji - mówi Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w Grupie TOMRA.

Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w Grupie TOMRA

System kaucyjny w Polsce przegłosowany

17 sierpnia zakończyła się parlamentarna debata na temat ustawy o systemie kaucyjnym. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o systemie kaucyjnym opakowań. Nowela przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Nowe przepisy wdrożą unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu.

Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Szansa na stworzenie ram prawnych

- Dla projektu ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego płynęło szerokie poparcie nie tylko ze wszystkich stron sceny politycznej, ale też samego społeczeństwa. Zakończenie prac parlamentarnych i kontynuowanie okresu notyfikacji niezmiernie cieszy, ponieważ daje szansę na stworzenie ram prawnych dla systemu kaucyjnego jeszcze w tej kadencji, a w efekcie jego wdrożenie już w najbliższych latach - mówi Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w Grupie TOMRA.

- To jasny sygnał dla producentów, że mogą rozpocząć przygotowania do stworzenia operatora bądź operatorów systemu oraz dla przedstawicieli handlu, którzy mogą podjąć prace nad infrastrukturą niezbędną do zbiórki opakowań. Ramy czasowe są wymagające, dlatego konieczne będzie współdziałanie wszystkich uczestników systemu, aby już w 2025 roku system zaczął działać - tłumaczy.

- Jednocześnie pamiętajmy, że tworzenie systemu kaucyjnego może odbywać się etapami, a system może być doskonalony także w trakcie jego funkcjonowania. Przykładem jest chociażby Słowacja, gdzie system ruszył 1 stycznia 2022 roku, jednak prace nad infrastrukturą do zbiórki trwały jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy - podkreśla.

- W przypadku polskiego systemu kaucyjnego warto pochylić się na późniejszym etapie prac nad jego tworzeniem między innymi nad kwestią zwolnienia kaucji z VAT. Kaucja z założenia powinna być neutralna finansowo dla uczestników systemu, a to oznacza, że nie powinna być opodatkowana VAT - uważa Anna Sapota.