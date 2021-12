Antoniak, Pekao: inflacja CPI w 2022 r. może przekroczyć 6 proc.

Jak wskazał analityk Banku Pekao Adam Antoniak, inflacja CPI w 2022 r. najprawdopodobniej przekroczy 6 proc. Zapowiadane obniżki stawek VAT na gaz, energię elektryczną i ciepło systemowe ograniczą wysokość inflacji w I kwartale 2022 r. - dodał.

Autor: PAP

Data: 15-12-2021, 11:58

Adam Antoniak, Starszy ekonomista Banku Pekao S.A.

Jak podał w środę GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r. wzrosły rdr o 7,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,0 proc.

Jakie ceny żywności w 2022 r.?

W komentarzu wskazano, że podwyżki w kosztach utrzymania mieszkania (9,5 proc. r/r), transportu (24,1 proc. r/r) oraz żywności (6,3 proc. r/r) wygenerowały aż 6,1 pkt procentowego z listopadowego wzrostu cen, a także przyspieszyły wzrosty cen w kategoriach bazowych. W ubiegłym miesiącu - jak czytamy - było to w szczególności widoczne w restauracjach i hotelach, gdzie ceny wzrosły o 1,1 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei ceny w kategorii "rekreacja i kultura" (0,7 proc. m/m) znacząco podbiły koszty turystyki zagranicznej (6,1 proc. m/m). Wyraźnie podrożały także ubezpieczenia (0,9 proc. m/m). Według analityków Pekao, w przypadku hoteli podwyżki wynikają najprawdopodobniej z rosnących kosztów (drożejąca żywność, nośniki energii, wzrost płac, reżim sanitarny), natomiast na kosztach turystyki zorganizowanej zaważył słaby złoty.

Według analityka, uwaga inwestorów koncentruje się obecnie na odczycie CPI za grudzień, kiedy najprawdopodobniej nastąpi lokalny szczyt inflacji. Zaznaczył, że Sejm przyjął ustawę ograniczającą stawki akcyzy na paliwa od 20 grudnia, a wzrost cen na stacjach benzynowych zahamował, co może nieco ograniczyć skalę wzrostu inflacji w tym miesiącu. "Czekamy także na decyzje Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie nowych taryf na energię elektryczną oraz gaz, które będą obowiązywały od początku przyszłego roku" - napisał.

Inflacja w 2022 roku

Zdaniem Antoniaka, zapowiadane obniżki stawek VAT na gaz, energię elektryczną oraz ciepło systemowe ograniczą wysokość inflacji w pierwszym kwartale 2022, natomiast korekta cen ropy naftowej daje nadzieję na mniejszą presję ze strony cen paliw na ceny konsumpcyjne w 2022 r. "Nie zmienia to faktu, że inflacja CPI w 2022 najprawdopodobniej przekroczy 6 proc. Wcześniejsze wzrosty cen energii oraz rosnące wynagrodzenia generują wzrost kosztów, który w warunkach korzystnej koniunktury będzie przerzucany na ceny. Będzie to widoczne w zasadzie we wszystkich kategoriach cen konsumpcyjnych, w tym w cenach żywności" - czytamy.

Ekspert wskazał, że na początku 2022 r. RPP powinna kontynuować podwyżki stóp procentowych, a do końca przyszłego roku stopa referencyjna wzrośnie do 3 proc. "Rada będzie z uwagą wyczekiwała informacji o odwróceniu się trendu inflacyjnego, jednak rzetelna ocena procesów inflacyjnych może okazać się możliwa dopiero po wygaśnięciu czasowych obniżek podatków pośrednich na ceny energii oraz paliw tj. w połowie 2022 r. Do tego czasu RPP powinna utrzymywać jastrzębie nastawienie w polityce pieniężnej" - wskazał bank.