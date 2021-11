Antoniak Pekao: możemy być blisko lokalnego szczytu inflacji

- Początek przyszłego roku przyniesie wyraźnie niższy wzrost cen za sprawą tarczy antyinflacyjnej - ocenił Adam Antoniak z Pekao SA. Jego zdaniem, mimo tarczy, Rada Polityki Pieniężnej podniesie w grudniu stopy procentowe o 75 pb.

Autor: PAP

Data: 30-11-2021, 11:50

Bank Pekao SA ocenia inflację; fot. unsplash.com

Według szacunku flash GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 7,7 proc. rdr. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. W październiku wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 6,8 proc. rdr i 1,1 proc. mdm.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w listopadzie

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,4 proc. rdr, ceny nośników energii o 13,4 proc. rdr, a ceny paliw do prywatnych środków transportu o 36,6 proc. rdr.

W komentarzu do danych analityk Pekao podkreślił, że odczyt był zbliżony do oczekiwań Pekao. "Różnica w stosunku do naszej prognozy wynikała przede wszystkim z wyższego niż się spodziewaliśmy wzrostu kosztów nośników energii (2,7 proc. mdm). Na chwilę obecną nie znamy jeszcze szczegółów, ale wszystko wskazuje na to, że za tak silnym wzrostem stały w dużej mierze podobne czynniki jak w sierpniu, czyli rosnące ceny: opału, gazu płynnego i centralnego ogrzewania" - stwierdził Antoniak.

Zwrócił uwagę, że tempa nabiera wzrost cen żywności. "Nasz monitoring wskazuje, że kończący się miesiąc przyniósł m.in. wyraźny wzrost cen mięsa, ale ogólnie rzecz biorąc inflacja żywności ma szeroko zakrojony charakter i będzie rosła w nadchodzących miesiącach" - stwierdził ekonomista. W oparciu o opublikowane we wtorek dane Pekao szacuje, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i paliw wzrosła w listopadzie do 4,7 proc. rdr z 4,5 proc. rdr w październiku.

Szczyt inflacji

Zdaniem Antoniaka możemy być blisko lokalnego szczytu inflacji. "Zapowiedziane przez rząd działania, w szczególności obniżki stawek VAT na gaz i energię elektryczną na okres trzech pierwszych miesięcy 2022 r. oraz obniżki podatków i opłat od paliw (opłata emisyjna, akcyza) na okres pierwszych pięciu miesięcy 2022 r. spłaszczają ścieżkę inflacji na przyszły rok. Wprawdzie wpływ zapowiedzianych rozwiązań na średnioroczny wzrost CPI jest ograniczony (0,2-0,3 pkt. proc.), to początek przyszłego roku przyniesie wyraźnie niższy wzrost cen niż w scenariuszu bez działań mitygujących oczekiwane dalsze wzrosty cen energii. Tak czy inaczej, presja inflacyjna pozostaje wysoka i dotyczy podstawowych kategorii wydatków gospodarstw domowych (żywność, utrzymanie mieszkania)" - zaznaczył analityk.

Ocenił, że mimo "tarczy antyinflacyjnej" i ryzyk związanych z pojawieniem się wariantu omikron, Rada Polityki Pieniężnej podniesie w grudniu stopy procentowe o 75 pb i będzie zacieśniać politykę pieniężną także w 2022 r.