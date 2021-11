Antoniak, Pekao: wzrost PKB w III kw. wyniesie ok. 5 proc.

Bank Pekao nie spodziewa się większych zmian w danych o PKB w III kwartale. - Możliwa jest rewizja o 0,1 pkt. proc. w jedną czy drugą stronę, ale wzrost wyniesie ok. 5 proc. - powiedział ekonomista Banku Adam Antoniak.

Autor: PAP

Data: 30-11-2021, 08:57

Bank Pekao nie spodziewa się większych zmian w danych o PKB; fot. shutterstock.com

We wtorek GUS opublikuje wstępny szacunek PKB w III kwartale 2021 r. Według opublikowanego wcześniej szybkiego szacunku PKB w III kw. wzrost PKB w tym okresie wyniósł 5,1 proc. w stosunku do III kw. 2020 r.

PKB za III kwartał

"Nie spodziewamy się większych zmian w danych o PKB w III kw. Możliwa jest rewizja o 0,1 pkt. proc. w jedną czy drugą stronę, ale wzrost wyniesie ok. 5 proc." - powiedział PAP Adam Antoniak.

Przyznał, że najciekawsze będą dane o strukturze tego wzrostu. "Sądzimy, że nadal napędzała go konsumpcja, której wzrost szacujemy na 5,2 proc. Duża niepewność dotyczy inwestycji, ale spodziewamy się, że wzrosły one o ok. 5,5 proc. Większe zaskoczenie może dotyczyć zmiany stanu zapasów" - powiedział.

Jego zdaniem, przy 5-proc. wzroście w III kwartale, wynik całego roku również byłby na zbliżonym poziomie.

"Myślimy, że w całym roku wzrost PKB wyniesie 5 proc. albo będzie lekko powyżej. Oczywiście, wiele zależy od rozwoju epidemii, a tutaj pojawiły się informacje o nowym wariancie, ale sądzimy, że 5 proc. jest do osiągnięcia" - powiedział Adam Antoniak.