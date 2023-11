Sądzimy, że RPP obniży stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Potem może nastąpić pauza, która zapewne przeciągnie się aż do marca – powiedział PAP ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada swoją decyzję ogłosi w środę.

"Spodziewamy się, że RPP obniży stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Powodem obniżki jest to, że inflacja pozostaje w trendzie spadkowym, październikowy wynik był lepszy od oczekiwań. Poznamy także nową projekcję inflacji" - powiedział PAP ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak.

W październiku, według wstępnego szacunku GUS, inflacja spadła do 6,5 proc. z 8,2 proc. we wrześniu.

"W kolejnym miesiącu, grudniu, RPP niechętnie obniża stopy procentowe, chyba że dzieje się coś wyjątkowego. Sadzimy więc, że w grudniu rozpocznie się pauza, która może się przeciągnąć do marca przyszłego roku, czyli do kolejnej inflacyjnej projekcji. RPP będzie chciała zobaczyć, jak będzie się kształtować inflacja po zmianach, jakie nastąpią na początku roku" - stwierdził Adam Antoniak.

Wyjaśnił, że na początku roku może dojść do zmian cen, wynikających z decyzji administracyjnych i regulacyjnych. Chodzi o kwestię tego, czy nowy rząd utrzyma obniżoną stawkę VAT na żywności oraz o to, jakie taryfy na gaz i energię elektryczna zatwierdzi Urząd Regulacji Energetyki.

"Sądzimy, że nowy rząd zdecyduje się na jakieś działania osłonowe i na kolejne tarcze antyinflacyjne. Naszym zdaniem nie będzie dostosowania do cen rynkowych w jednym kroku" - powiedział ekonomista ING BSK. - "Jeśli w marcu inflacja mimo tych zmian administracyjnych będzie niska, to RPP zdecyduje się na obniżkę stóp o kolejne 25 pkt. bazowych. I to zapewne będzie ostatnia obniżka w tym cyklu, bo sądzimy, że inflacja osiągnie najniższy poziom na przełomie I i II kw. 2024 a potem może wzrosnąć. Jeśli wzrośnie do poziomu 5 proc. czy nieco więcej, to przestrzeń do obniżki stóp procentowych będzie mała" - dodał.

Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc. RPP w tym roku dwukrotnie obniżała stopy - pierwszy raz we wrześniu o 75 pkt. bazowych, a drugi raz o 25 pkt. bazowych w październiku, do 5,75 proc.