Anwil: Nieplanowane zatrzymanie produkcji

W zakładzie spółki Anwil we Włocławku doszło do nieplanowanego zatrzymania pracy linii kwasu azotowego, co spowodowało pojawienie się rdzawego dymu z komina.

Autor: PAP

Data: 18-11-2021, 16:48

Nieplanowane zatrzymanie produkcji w zakładzie Anwilu. fot. PAP/Tytus Żmijewski

"Dziś, 18 listopada, o godz. 14. doszło do nieplanowanego zatrzymania pracy linii kwasu azotowego na terenie zakładu produkcyjnego Anwil, co spowodowało pojawienie się rdzawego dymu z komina" - przekazała spółka w komunikacie.

Jak zapewniono, "sytuacja nie skutkuje żadnym zagrożeniem dla osób przebywających na terenie firmy, mieszkańców Włocławka, nie ma też wpływu na otoczenie". "Zadziałały wszystkie systemy bezpieczeństwa" - podkreślił Anwil.

Wiadomość o nieplanowanym zatrzymaniu pracy linii kwasu azotowego na terenie zakładu produkcyjnego Anwil spółka przekazała m.in. poprzez jej bezpłatny system informacji dla mieszkańców Włocławka "Anwil info".

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.