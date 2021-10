Anwil odpowiada AGROunii: Blokada uderzy bezpośrednio w rolników

Michał Kołodziejczak, lider AGROunii, wezwał rolników do blokady zakładów Anwil, dla wyrażenia sprzeciwu wobec drożyzny na rynku nawozowym. Z kolei zarząd Anwilu odpowiada, że blokada uderzy bezpośrednio w rolników, którzy nie otrzymają produktu niezbędnego w codziennej pracy.

Do planów związanych z blokadą zakładów, Anwil odniósł się w oficjalnym komunikacie, który spółka opublikowała na swojej stronie internetowej.

- Planowana blokada zakładu produkcyjnego ANWIL organizowana przez organizacje rolnicze, związana z protestem przeciwko rosnącym cenom nawozów azotowych, będzie skutkować brakiem możliwości odbioru wytwarzanych w spółce produktów oraz zakłóceniem normalnego trybu funkcjonowania zakładu. Blokada uderzy bezpośrednio w polskich rolników, którzy nie otrzymają produktu niezbędnego w codziennej pracy. Z zakładu produkcyjnego ANWIL dziennie wyjeżdża ok. 3 tys. ton nawozów. W przypadku zapowiedzianej blokady konsekwencją będzie wstrzymanie możliwości odbioru wytwarzanych w spółce produktów, zajdzie konieczność ich magazynowania na terenie zakładu - napisała spółka.

Protest ograniczy dostępność nawozów na rynku detalicznym

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określona jest maksymalna ilość nawozów, które mogą być przechowywane w magazynach. ​W przypadku zablokowania możliwości transportu finalnych produktów z zakładu, aktualna pojemność magazynów zostanie wyczerpana po ok. 12 godzinach. Takie działanie może doprowadzić do zatrzymania produkcji, co ograniczy dostępność nawozów na rynku detalicznym i spowoduje powstanie wielomilionowych strat każdego dnia. Blokada oznaczać będzie również utrudnienia w prowadzonych projektach rozwojowych, w tym m.in. w realizowanej kluczowej inwestycji rozbudowy mocy produkcyjnych instalacji do produkcji nawozów - dodano.

Jak czytamy dalej w oświadczeniu, przedstawiciele organizacji związkowych reprezentujących sektor rolny domagają się m.in. ujawnienia danych stanowiących tajemnicę handlową spółki ANWIL, czyli cen zawartych w kontraktach sprzedażowych pomiędzy ANWILem a punktami dystrybucji nawozów oraz kosztów wytworzenia jednej tony nawozów.

- Należy zaznaczyć, iż ANWIL nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży do odbiorców indywidualnych. Przedstawiciele spółki ANWIL konsekwentnie podkreślają, że ceny nawozów niezmiennie kształtują się przede wszystkim w oparciu o ciągle rosnące na międzynarodowym rynku ceny gazu ziemnego, który stanowi ponad 70% kosztów produkcji, szczególnie nawozów azotowych - napisano.

- To rynek, nie ANWIL, czy PKN ORLEN decydują o cenach produktów na świecie. Na przestrzeni ostatnich miesięcy cena gazu w taryfach dla odbiorców przemysłowych zmieniała się kilkukrotnie. Od stycznia do połowy września 2021 roku notowania surowca wzrosły o ponad 200 procent. Z kolei porównując ceny z września tego roku z analogicznym okresem w 2020 roku, gaz podrożał aż 6-krotnie. Bezpośrednio przełożyło się to na wzrost kosztów produkcji i notowań m.in. amoniaku oraz saletry i saletrzaku. W obecnej sytuacji makroekonomicznej coraz więcej międzynarodowych firm z branży nawozowej jest zmuszonych ograniczać lub nawet zatrzymywać swoje linie produkcyjne. Włocławski ANWIL, ponosząc coraz wyższe koszty produkcji, dokłada wszelkich starań, by ich odbiorcy, a więc polscy rolnicy zmiany te odczuwali w jak najmniejszym stopniu - dodano.