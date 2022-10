Anwil zaczyna działać. Orlen stanie na wysokości zadania?

Autor: PAP, AK

Data: 08-10-2022, 21:42

Budowa instalacji do produkcji nawozów azotowych w Anwilu z Grupy Orlen, dzięki której moce wytwórcze spółki powiększą się o ok. 50 proc., jest już zaawansowana w ok. 92 proc. Jak podał Anwil, zakończenie inwestycji planowane jest obecnie w połowie 2023 r.

Nawozy azotowe nadal spędzają sny z powiek rolnikom/ fot. Shutterstock