Aplikacje zamiast doradców klienta

Grzegorz Skibiński, CTO, spółki Appchance przyznaje, że większość aplikacji mobilnych w świecie handlu jest zaprojektowanych tak, by zachęcać do interakcji z marką na różnych poziomach.

Appchance: Aplikacje przejmują rolę doradców klienta/ fot. shutterstock

Polski rynek przez lata borykał się z nielojalnością konsumenta. Jak aplikacje mobilne zmieniają ten "rys charakterologiczny" polskiego konsumenta?

Trend ten powoli się zmienia. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2020 roku[1], trzy kluczowe elementy, które mają obecnie wpływ na lojalność klienta to bezpieczeństwo osobiste (65% odpowiedzi), dostępność towarów (57%) i rekomendacje zakupowe (56%). Aplikacje mobilne stanowią duże ułatwienie na każdym z tych pól, a biorąc pod uwagę, że większość z nich jest wyposażona w rozwiązania takie jak kluby VIP czy karty stałego klienta – to dobry sposób, żeby zatrzymać klienta na dłużej.

Tworzenie doświadczenia zakupowego to coraz częstsza mantra w handlu. W jaki sposób aplikacja może być elementem tego doświadczenia?

Aplikacje mobilne zapewniają kompleksowe doświadczenia, łącząc świat online i offline. Są też dostępne 24/7. Mając aplikację mobilną w telefonie, klient może w dowolnym momencie przejrzeć całą ofertę firmy, poznać nowości i promocje, złożyć zamówienie i odebrać je w wybranym sklepie. Aplikacje zakupowe przydają się też podczas wizyt w sklepach stacjonarnych, na przykład do odbioru dodatkowych rabatów lub do naliczenia punktów. Większość aplikacji mobilnych w świecie handlu jest zaprojektowanych tak, aby zachęcać do interakcji z marką na różnych poziomach, co cieszy się uznaniem klientów.

