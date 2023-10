Poziom PKB Polski per capita wyniesie w 2023 r. blisko 80 proc. dochodów Unii Europejskiej - napisał w środę w mediach społecznościowych dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak, powołując się dane Komisji Europejskiej.

"Według prognoz KE poziom PKB Polski per capita wyniesie w 2023 r. blisko 80 proc. dochodów UE. W kolejnych latach Polska będzie dalej nadrabiać dystans do zachodnich krajów UE i za 5 lat wyniesie 86 proc. dochodów UE" - wskazał szef PIE we wpisie na platformie X (dawniej Twitter). Podobne predykcje przedstawia Międzynarodowy Fundusz Walutowy - dodał.

Przytoczył dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z których wynika, że w 2004 r. PKB na głowę mieszkańca Polski wynosił 51,6 proc. dochodów UE, w 2010 - 63,4 proc., a 2020 - 77,2 proc.

Arak wyjaśnił, że zmiana PKB per capita w 2023 r. związana jest z projekcją demograficzną KE dot. migracji. "Zakłada ona wzrost populacji osób przebywających w Polsce z 37,4 do 38,2 mln ludzi. Następnie spadek do 37,8 mln w 2024. To zaburza statystykę" - napisał ekonomista.

Dyrektor PIE zaznaczył, że instytucje międzynarodowe takie jak Bank Światowy, Komisja Europejska czy MFW wskazują, że Polska może rozwijać PKB w tempie ponad 3 proc. rocznie (tzw. produkt potencjalny). "Średnie tempo wzrostu w strefie euro to 1,0-1,5 proc. Dzięki temu Polska szybko zmniejszy dystans do UE" - napisał Arak.

Na post Araka zareagował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys: "Co ciekawe nie nadrabiamy zaległości tylko wobec wolniej rozwijających się krajów strefy euro, ale względem całej gospodarki światowej. W ostatnich latach nasz udział w globalnym PKB po raz pierwszy w historii przekroczył 1 proc." - napisał.

Według Eurostatu w 2022 r. w Polsce PKB na mieszkańca wyrażony w standardach siły nabywczej (PPP) było na poziomie 79 proc. średniej UE na mieszkańca. Wskaźnik niższy niż w Polsce ma osiem krajów UE.

Najniższy ma Bułgaria, która odnotowuje PKB na mieszkańca na poziomie 59 proc. średniej UE. W 2022 r. zdecydowanie najwyższy PKB na mieszkańca spośród wszystkich 27 krajów uwzględnionych w tym porównaniu miał Luksemburg (261 proc. średniej UE), gdzie PKB na mieszkańca jest o 161 proc. powyżej średniej UE.