Koncern ArcelorMittal Poland za ponad 40 mln zmodernizuje trzy piece Maerza w dąbrowskiej wapnialni, czyli zakładzie, który wytwarza wapno niezbędne w procesach produkcji stali. Przebudowana będzie też instalacja oczyszczania spalin, co pozwoli m.in. ograniczyć emisje pyłowe.

Jak przekazała we wtorek Marzena Rogozik z ArcelorMittal Poland, wiosną br. rozpoczęła się modernizacja pierwszego z trzech zaplanowanych do wymiany pieców Maerza. To remont na dużą skalę, jakiej nie było w zakładzie od wielu lat. Samo murowanie jednego takiego pieca zajmuje ok. 40 dni i obejmuje m.in. montaż ceramiki oraz nowych pancerzy.

Remont pierwszego pieca rozplanowano na ok. 90 dni; ma się on zakończyć w III kwartale br. Teren budowy obejmuje ok. 4,5 tys. m kw., a do montażu czterometrowych segmentów używane są m.in. dźwigi i żurawie wieżowe.

"Inwestycja wydłuży tzw. kampanię pieców o 10 lat, co ważne, bo wcześniejsze remonty trzeba było wykonywać już po ok. siedmiu latach" - wyjaśnił dyrektor zarządzający oddziału surowcowego w ArcelorMittal Poland Grzegorz Maracha. "Nowe instalacje pozwolą również podnieść jakość produkowanego wapna, a co za tym idzie - finalnie też czystość stali" - dodał.

Koncern akcentuje, że jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie modernizacja układów oczyszczania spalin. Chodzi o trzy filtry tkaninowe odpowiadające za odpylanie wszystkich trzech pieców w wapnialni. Każdy z nich ma powierzchnię filtracyjną 1882 m kw., w każdym takim filtrze zostanie zamontowanych po 576 worków filtracyjnych.

Po remoncie filtry będą spełniały restrykcyjne wymogi Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) europejskiej dyrektywy o emisjach przemysłowych - emisja nie będzie przekraczać 10 mg na metr sześc., co oznacza redukcję emisji pyłowych nawet pięciokrotnie. Dodatkowo wymienione zostaną kanały spalin i wentylatory odciągowe.

Remont pierwszego z trzech pieców Maerza ma zakończyć się w trzecim kwartale br. Kolejne dwa mają być modernizowane w 2024 r. Cała inwestycja pochłonie ponad 40 mln zł.

"Modernizacja pieców Maerza to kolejne duże przedsięwzięcie środowiskowe w naszej firmie realizowane w tym roku. Dzięki remontowi systemu odpylającego znacząco ograniczymy emisje pyłowe z terenu wapnialni" - podsumował dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Wojciech Koszuta.

"Ta inwestycja, w połączeniu z projektem odzysku ciepła odpadowego i modernizacją wielkiego pieca nr 2 da nam wymierne efekty i pozwoli jeszcze bardziej zminimalizować oddziaływanie naszej dąbrowskiej huty na środowisko" - zapewnił Koszuta.

Piece Maerza to instalacje, w których wypala się wapno. Gotowy produkt trafia do stalowni, gdzie zużywany jest głównie w procesie świeżenia, czyli oczyszczania stali. Wszystkie trzy piece są w stanie wytworzyć dziennie ponad 1 tys. ton wapna, które dodane do stali pozwala usunąć z niej niepożądane składniki.

ArcelorMittal Poland skupia połowę potencjału produkcyjnego polskiego hutnictwa i jest największym producentem stali w Polsce. W skład zatrudniającego blisko 10 tys. pracowników (ze spółkami zależnymi) koncernu wchodzą huty w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą też Zakłady Koksownicze Zdzieszowice - największy producent koksu w Europie. Koncern zainwestował dotąd w swoich polskich zakładach ok. 8,5 mld zł.

AMP należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w 2022 r. 79,8 mld dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 59 mln ton.