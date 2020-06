Ardanowski: Bon turystyczny pomoże producentom regionalnej żywności

Ardanowski: polscy rolnicy wykorzystają środki z PROW 2014-2020 co do eurocenta

Jak zaznaczył szef resortu rolnictwa podczas konferencji "Polska Smakuje w turystyce", Polacy zaczynają coraz częściej wybierać rodzime produkty m.in. turystyczne i żywnościowe. "Jest to dobrze rozumiany nasz polski interes" - podkreślił. Dodał, że dzięki temu pozostają w Polsce pieniądze, "pracę mają rolnicy, pracujący w usługach, a ci, którzy dokonują zakupu mogą poczuć się patriotami".

"Prezydent Andrzej Duda wyszedł z inicjatywą bonu turystycznego, a my umożliwiliśmy rolnikom sprzedawanie produktów żywnościowych wytworzonych we własnym gospodarstwie. To idealne połączenie" - podkreślił Ardanowski.

Minister wyraził zadowolenie, że z bonu będą mogły też skorzystać gospodarstwa agroturystyczne, turystyka wiejska. Przypomniał, że rynek agroturystyczny to ok. 8-9 tys. gospodarstw, które oferują ok. 91 tys. łóżek. Podkreślił, że budowanie skróconego łańcucha dostaw od producenta do konsumenta, "jest w tym przypadku także budowaniem społecznych więzi i wzajemnego zaufania".

Do Polskiego Bonu Turystycznego oraz do możliwości jego wykorzystania nawiązał także obecny na konferencji wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. "Będzie to zachęta dla polskich rodzin do podejmowania aktywności turystycznej; przy tej okazji sięgną po produkty regionalne i płody rolne" - mówił.

Zaznaczył, że dzięki inicjatywie polegającej na łączeniu rolników i lokalnych producentów żywności z przedstawicielami branży hotelarskiej "hotele i pensjonaty uatrakcyjnią swoją ofertę siłą regionalnych przysmaków, a producenci żywności zyskają nowe kanały dystrybucji".

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk wskazał, że turystyka kulinarna jest jedną z najszybciej rozwijających się sub-branż turystycznych, a 20 proc. wydatków w czasie wyjazdu turystycznego to wydatki na żywność, na gastronomię.

"Polskie obszary wiejskie kojarzone są z gościnnością, dziedzictwem kulturowym, bogactwem natury, wspaniałą kuchnią bazującą na naturalny składnikach" - mówił. Wyraził przekonanie, że bogactwo oferty regionalnych dostawców docenią też przedsiębiorcy turystyczni.

Szczegóły akcji "Polska Smakuje w turystyce" przedstawił zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński. Zwrócił uwagę, że specyfika i szybkie tempo prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza podczas sezonu turystycznego, nie pozwalają często restauratorom i hotelarzom na szukanie dostawców żywności i surowców w najbliższej okolicy.