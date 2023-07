Należy podjąć działania na rzecz poprawy jakości gleby w Polsce - powiedział PAP przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że w celu zatrzymania degeneracji gleb potrzeby jest program, który poprawi jej strukturę a także ograniczy zużycie nawozów sztucznych.

Jak zapowiedział Ardanowski, we wtorek Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP będzie dyskutować na temat jakości gleb w Polsce oraz możliwości poprawy jej struktury. Mówił, że udział w spotkaniu potwierdzili m.in. eksperci z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także producenci, którzy mają osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa regeneratywnego, czyli takiego, który prowadzi produkcję rolną bez szkody dla środowiska przyrodniczego, koncentruje się na utrzymaniu wysokiej jakości gleby.

Zaznaczył, że "odpowiednia pielęgnacja sprawia, że gleba jest znacznie bardziej odporna suszę a także wymaga stosowania mniejszej ilości nawozów sztucznych".

Ardanowski zwrócił uwagę, że rządowe wsparcie do zakupu nawozów mineralnych dla rolników jest pomocą istotną, ale działająca na krótką metę. "Wszystko wskazuje na to, że nawozy nigdy już nie będą tanie, dlatego być może należy postawić na "narodowy program przywracania sprawności glebie", który z jednej strony poprawiałby jej jakość, a drugiej - ograniczył stosowanie nawozów. Powołał się na doświadczenie tzw. rolnictwa precyzyjnego, które opiera się na wiedzy o glebie i zachodzących w niej zjawiskach, co pozwala znacząco zoptymalizować zużycie środków chemicznych.

"Może należy dopłacać tylko tym rolnikom, którzy przechodzą na rolnictwo regeneratywne czy precyzyjne, bo wówczas efekty wsparcia będą kompleksowe i wieloletnie. Powinnyśmy dbać nie tylko o wysoką produkcje żywności, ale też o myśleć o tym, co zostawimy przyszłym pokoleniom" - powiedział.

Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich to forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP. Do jej zadań należy m.in. wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich, organizowanie tematycznych okrągłych stołów, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowym czy przegląd rozwiązań prawnych w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.