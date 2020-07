Ardanowski: Nowe rozporządzenie umożliwia wypłatę zaległej pomocy suszowej

Przyjęte przez rząd we wtorek rozporządzenie umożliwia wypłatę zaległej pomocy suszowej za 2019 rok - poinformował we wtorek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Chodzi o wypłatę dla ok. 50 tys. gospodarstw na kwotę ok. 400 mln zł.