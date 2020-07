Ardanowski: prezydent jest zaangażowany w sprawy polskiej wsi

Ardanowski do głosowania na Andrzeja Dudę w drugiej turze wyborów prezydenckich zachęcał wspólnie z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim.

"May walczymy o poziom życia na obszarach wiejskich pod każdym względem i materialnym i duchowym. I chcemy, żeby Polska się rozwijała właśnie tak, jak jest zawarte w polityce, w myśli politycznej prezydenta Andrzeja Dudy " - mówił Ardanowski na spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Sokoły w powiecie wysokomazowieckim.

Ardanowski ocenił, że Andrzej Duda "kontynuuje myśl polityczną" prezydenta Lecha Kaczyńskiego. "Polski sprawiedliwej, Polski rozwijającej się w każdym swoim fragmencie, Polski, która szanuje ludzi niezależnie od tego gdzie wybrali sobie miejsce do życia. To, że mieszkamy w małych miejscowościach, to dlatego, że chcemy. Tu są nasze korzenie, tu są nasze cmentarze, tu są nasze kościoły i tu chcemy żyć i realizować nasze aspiracje życiowe, nasze marzenia i mamy do tego prawo, a obowiązkiem państwa jest wyrównywać szanse, niezależnie od tego, czy ktoś mieszka w centrum Warszawy, czy mieszka tu w Sokołach (...) Taka jest polityka Andrzeja Dudy" - mówił minister rolnictwa, apelując o głosowanie na prezydenta.

Wskazywał przy tym, że to także głos oddany na kontynuację polityki zrównoważonego rozwoju. Przekonywał, że głos na urzędującego prezydenta, to głos za dalszym rozwojem Polski. "To jest w tej chwili polska racja stanu" - mówił Ardanowski. Proszę państwa, błagam, w drugiej turze nie może nie tylko zabraknąć kogokolwiek, kto był w pierwszej turze wyborów, musi być nas jeszcze więcej"- dodał. Przekonywał, że głos oddany na Andrzeja Dudę, to głos oddany na Polskę.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski mówił, że Andrzej Duda pokazał, że potrafił wykorzystać "pozytywne możliwości" współpracy prezydenta z rządem dla dobra Polski i Polaków. Powiedział, że Andrzej Duda jest "patronem" mniejszych miejscowości, które odwiedza i gdzie rozmawia z ludźmi. Dodał, że Andrzej Duda jest "gwarantem tego, że podobna polityka będzie kontynuowana w przyszłości", że władze nie będzie się zajmowała "tylko najbogatszymi".

Szef MEN dodał także, że przed Polakami wybór tego, jaka ma być Polska w sferze światopoglądowej. "Przed chwilą byliśmy na mszy świętej i mam wrażenie, że gdyby nie daj Boże wygrał nasz konkurent, to stopniowo rozpoczęlibyśmy przemianę, społeczną przemianę światopoglądową" - mówił Piontkowski. Mówił, że wybory są także wyborami o to jak będzie wyglądało polskie społeczeństwo i rodzina.

"Jeżeli nie zagłosujemy na Andrzeja Dudę, to niestety musimy liczyć się z tym, że ten tradycyjny model będzie próbowany być zlikwidowany" - mówił Piontkowski.

Obaj ministrowie spotkają się jeszcze w niedzielę w Podlaskiem z mieszkańcami kilku innych miejscowości.