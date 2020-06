Ardanowski: rolnictwo jest priorytetem całego rządu

Jak mówił minister, Rada Ministrów po raz pierwszy przyjmując kilka miesięcy temu strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa i rybołówstwa przyjęła deklarację na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, pod którą podpisali się wszyscy członkowie rządu oraz prezydent. Oznacza to, że minister rolnictwa nie jest petentem wobec innych ministrów, a sprawy rolnictwa są priorytetem całego państwa.

Podkreślił, że rząd chce, by rolnictwo rozwijało się w sposób zrównoważony w oparciu o gospodarstwa rodzinne.

Ardanowski podsumowując dwa lata kierowania resortem powiedział, że znaczenie rolnictwa dla polskiej gospodarki jest ogromne. Polska wieś zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe, bo - jak mówił - co by to było, gdyby w okresie pandemii zabrakło żywności.

W rolnictwie problemów nie brakuje, przez ostatnie dwa lata rolnicy zmagali się z suszą ponosząc ogromne straty, a państwo na wsparcie poszkodowanych przeznaczyło w latach 2018-2019 aż 4,5 mld zł. Zapewnił, że rekompensaty za ubiegłoroczne straty pogodowe zostaną w pełni wypłacone.

Minister podkreślił, że zadaniem resortu jest przede wszystkim poprawa jakości życia na wsi i dochodów rolników. Można to zrobić m.in. poprzez zmniejszenie kosztów produkcji. Do takich działań należy zwiększenie zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze, dopłaty do materiału siewnego czy do wapnowania.

Kolejnym wsparciem jest dopłata do krów i świń, a w zasadzie do poprawy dobrostanu utrzymywania tych zwierząt. Wnioski o dopłaty z tego tytułu złożyło 42 tys. gospodarstw. Ardanowski poinformował, że w resorcie pracuje zespół, który ma określić, co to jest dobrostan zwierząt. Zapowiedział również kontrole we wszystkich schroniskach dla zwierząt, którą przeprowadzi inspekcja weterynaryjna. Jednocześnie minister potępił odbieranie zwierząt rolnikom przez pseudo ekologów.

Poinformował, że podjął decyzję o powołaniu pełnomocnika ds. praw zwierząt. "To on przygotuje nową ustawę o ochronie zwierząt, w której można będzie zawrzeć powołanie Rzecznika Praw Zwierząt" - powiedział Ardanowski.

Minister zaliczył też do istotnych zadań zwiększenie pozycji rolników w łańcuchu od pola do stołu. Określone zostało, co to jest nieuczciwa praktyka, wprowadzony został obowiązek zawierania umów, UOkiK ma możliwość nałożenia kar. A od lipca br. nastąpi połączenie Inspekcji Handlowej i Inspekcji Handlowej Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, która wzmocni kontrolę nad jakością żywności.