Ardanowski: Rolnictwo zapewnia Polakom bezpieczeństwo żywnościowe

Mamy dużo żywności, to jest efekt pracy polskich rolników. Zapewnia to nam bezpieczeństwo żywnościowe, którego nam wiele krajów zazdrości - mówił we wtorek w Gdyni podczas III Forum Wizja Rozwoju minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.