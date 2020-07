Ardanowski: trzeba doprecyzować przepisy o rodzinnych gospodarstwach rolnych

Minister nawiązał w ten sposób do zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który informował wcześniej, że przygotuje i złoży w polskim parlamencie ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym, która będzie m.in. określała formy wsparcia państwa dla tego typu gospodarstw.

"Zapis w konstytucji, który mówi, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne jest zapisem niewystarczającym i mało precyzyjnym. Co to znaczy gospodarstwo rodzinne? Jak ma ono być duże? Kto ma w nim pracować? To trzeba doprecyzować" - powiedział szef resortu rolnictwa w środę na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

"Chcę doprecyzować, że zależy nam na gospodarstwach mniejszych, na tych gospodarstwach, które dają utrzymanie rodzinie rolnika, która może przyzwoicie i godnie z tego żyć" - dodał.

Minister do absurdów zaliczył sytuację, w której chińska ferma w Polsce tuczy duńskie świnie przy pomocy amerykańskiej soi i produkuje mięso, dla którego trzeba znaleźć zbyt w Chinach, bo w Polsce jest tego mięsa za dużo.

"Nie może być takiego rozwoju rolnictwa, bo dla mnie, to nie jest żaden rozwój, tylko wynaturzenie, ponieważ wszystkie negatywne skutki tej hodowli, jak odchody, zapach, pozostają w Polsce" - podkreślił Ardanowski.

W połowie czerwca w Ciechanowie prezydent Andrzej Duda zapowiedział projekt ustawy dotyczącej rodzinnych gospodarstw rolnych. "Będzie taki projekt prezydencki, jest w tej chwili już prawie gotowy o rodzinnym gospodarstwie rolnym, dlatego że chcę, aby te gwarancje były, tak jak przedstawiłem gwarancje dla rodziny w formie Karty Rodziny" - zaznaczył wtedy prezydent.

Wcześniej prezydent mówił, że w ustawie zawarte będą przepisy, w jaki sposób państwo powinno podchodzić do rodzinnego gospodarstwa rolnego i jakie formy wsparcia powinny stanowić standardowe dla tego gospodarstwa rodzinnego zabezpieczenie.