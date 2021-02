Ardanowski: Zielony Ład może uderzyć w małe gospodarstwa

Wojciechowski: Europejski Zielony Ład to dla rolnictwa szansa, nie zagrożenie

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się kolejne posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Przewodniczący Rady, były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział w rozmowie z PAP, że tematem posiedzenia będzie przyszłość zabezpieczenia społecznego rolników i ich rodzin, który w Polsce jest oparty o funkcjonowanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

"Prezydent Andrzej Duda w czasie kampanii wyborczej, spotykając się z rolnikami i ich organizacjami, zadeklarował - i ta deklaracja znalazła się w porozumieniu podpisanym przez prezydenta z Solidarnością Rolników Indywidualnych - że zgłosi projekt zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników, tak, żeby uniknąć ewentualnych nadużyć, a jednocześnie w szczególny sposób chronić gospodarstwa rolne" - powiedział Ardanowski.

Jak zaznaczył, Rada chce przeanalizować funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników "również pod kątem zgłaszanych przez organizacje rolnicze postulatów, by rolnicy, który nabywają prawo do świadczeń emerytalnych z tytułu wieku i długości okresu składkowego, nie musieli oddawać swojego warsztatu pracy, jakim w ich wypadku jest gospodarstwo rolne".

"Wydaje się to krzywdzące, że przedstawiciele innych grup, którzy zajmowali się na przykład rzemiosłem, mieli własne firmy, byli chociażby taksówkarzami, chcąc uzyskać prawo do świadczenia, nie muszą pozbywać się swego warsztatu pracy, ponieważ prawo do emerytury jest nabywane ze względu na długość okresu opłacania składek i odpowiedni wiek" - powiedział Ardanowski.

Zaznaczył, że "z drugiej strony prezydentowi zależy na tym, żeby w rolnictwie następowała naturalna wymiana pokoleń, żeby zachęcić młodych ludzi do pozostania na wsi". "Chodzi o to, żeby młodzi ludzie przejmowali gospodarstwa i chcieli pozostać w rolnictwie" - powiedział szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Dlatego - podkreślił Ardanowski - "potrzebne są bardzo precyzyjne analizy ekonomiczne, jakie ewentualnie narzędzia, mechanizmy, zachęty zastosować, żeby starsi rolnicy nie chcieli utrzymywać swoich gospodarstw do bardzo późnego wieku, uniemożliwiając tym samym przejęcie prowadzenia gospodarstwa przez ludzi młodych". Wyraził nadzieję, że Ministerstwo Rolnictwa przedstawi takie analizy na posiedzeniu Rady.