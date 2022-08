Areszt dla dwóch sprawców pożaru, w którym zginęły konie

Autor: PAP

Data: 24-08-2022, 14:25

Policjanci z Bełchatowa (woj. łódzkie) zatrzymali dwóch sprawców podpaleń. 29-latkowie umyślnie spowodowali pożar stodoły, w wyniku którego zginęły dwa konie. Sprawców tymczasowo aresztowano - podała w środę rzeczniczka bełchatowskiej policji nadkom. Iwona Kaszewska.

29-latkowie umyślnie podpalili stodołę, w której zginęły dwa konie/ fot. D. Gibson on Unsplash

Bełchatowscy policjanci zatrzymali sprawców podpaleń, do których doszło tego lata na terenie gminy Rusiec (Łódzkie).

Podczas podpalenia zginęły dwa konie

"Jeden z pożarów był pod koniec lipca tego roku. Ogień objął cały budynek. Pokrzywdzony oświadczył, że wewnątrz oprócz bel słomy i siana były również dwa konie, które w tej sytuacji same nie zdołały się uwolnić. Niestety mimo prowadzonej przez strażaków i mieszkańców akcji gaśniczej doszło do zniszczenia stodoły, a pożar uśmiercił również zwierzęta" - relacjonowała Kaszewska. Straty oszacowano na 245 tysięcy złotych.

Celowe podpalenia i aresztowanie

Wkrótce potem w okolicy doszło do kolejnych podpaleń. "W płomieniach stanęły bele ze słomą pozostawione przez gospodarzy na polach. Ustalenia policjantów wskazywały, że we wszystkich przypadkach doszło do celowego podpalenia" - poinformowała rzeczniczka. "Przełom w sprawie nastąpił, kiedy ustalenia funkcjonariuszy doprowadziły do dwóch 29-letnich mieszkańców gminy Rusiec, których zatrzymano" - podkreśliła.

Przedstawiono im zarzuty. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych.