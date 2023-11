Ok. 136,6 mln zł trafiło dotychczas na konta ponad 49 tys. rolników z tytułu dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypłaty rozpoczęły się 5 października.

136,6 mln zł wypłacono w ramach dopłat do materiału siewnego /fot. shutterstock

Wsparcie dla gospodarstw z obsianym materiałem siewnym

Nabór wniosków trwał do 14 sierpnia. Wpłynęło 52,8 tys. wniosków o pomoc.

Z dopłat w ramach tzw. pomocy wojennej mógł skorzystać rolnik, który między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin uprawnych oraz złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Ponadto wcześniej, w tym roku, nie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego, a jeżeli składał taki wniosek to go wycofał.

Wsparcie przysługuje do 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon). Stawka pomocy do gruntów ornych: obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi wynosi 200 zł/ha; obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi)- 300 zł/ha; obsianych soją - 500 zł/ha; obsadzonych ziemniakami - 1200 zł/ha.