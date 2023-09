Do 16 października br. wydłużony został termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach "premii dla młodych rolników". O wsparcie w wysokości 200 tys. zł na inwestycje w gospodarstwie rolnym mogą się ubiegać się osoby, które nie ukończyły 41 lat.

Dotychczas nabór wniosków planowany był do 29 wrześnie br. Z bieżących statystyk Agencji wynika, że o premie w ramach tego naboru stara się ok. stu młodych rolników, najwięcej z województwa mazowieckiego.

Pomoc jest finansowana z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Przysługuje ona rolnikowi, który jest pełnoletni, ale nie przekroczył 41 lat i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i w nim pracujący albo prowadzi ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Rolnik musi mieć nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełnić w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty premii. Oprócz tego należy złożyć w ARiMR biznesplan ze zobowiązaniem jego realizacji w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku, w którym został dostarczony wniosek o wsparcie.

Dofinansowanie ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 140 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga - 60 tys. zł - po realizacji biznesplanu. Premia przyznawana jest tylko raz na dane gospodarstwo i może ją otrzymać wyłącznie jedno z małżonków.

Przyznane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Wsparcie finansowe można wykorzystać na zakup m.in.: gruntów rolnych; nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia - w tym sprzętu komputerowego - niezbędnych do wytwarzania produktów rolnych lub do przygotowania ich do sprzedaży; zwierząt gospodarskich. Środki te mogą być przeznaczone także na budowę czy modernizację budynków gospodarczych. Pozostałe 30 proc. kwoty premii można przeznaczyć na przykład na zakup środków do produkcji rolnej, m.in. paszy dla zwierząt; środków ochrony roślin; paliwa rolniczego; nawozów sztucznych i organicznych.

Wsparcie nie przysługuje gospodarstwom, które prowadzą plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne czy hodowlę m.in. zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego). Pieniędzy nie będzie można otrzymać także na zakup gruntu od m.in. rodziców, małżonka, dzieci, a także na budowę na gruncie, który nie należy do wnioskodawcy lub nie stanowi przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej - zaznaczono w komunikacie.