Biznes i technologie

ARiMR: 2,55 mld zł dopłat do nawozów na kontach rolników

Autor: PAP

Data: 11-10-2023, 07:02

W ramach naboru wniosków o dofinansowania do nawozów mineralnych rolnicy złożyli blisko 351 tys. wniosków. Pierwsze przelewy dokonano 11 września 2023 r. , a do tej pory na konta ponad 321 tys. rolników przekazano 2,55 mld zł - poinformował we wtorek ARiMR.