ARiMR: 2,75 mld zł dopłat do nawozów na kontach rolników

Autor: PAP

Data: 19-10-2023, 12:46

Blisko 340 tys. rolników otrzymało już 2,75 mld zł w formie dopłat do nawozów, złożono ok. 351 tys. wniosków - poinformowała ARiMR. Dofinansowanie przysługuje do zakupu nawozów mineralnych kupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. - wyjaśniono.