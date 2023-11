Biznes i technologie

ARiMR: 5 mld zł zaliczek dopłat bezpośrednich na kontach rolników

Autor: PAP

Data: 07-11-2023, 17:15

Do 7 listopada do rolników trafiło 5 mld zł w postaci zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Wypłaty potrwają do końca listopada - poinformowała we wtorek ARiMR.

fot.: Roman Babakin/Adobe Stock/PTWP