ARiMR: 500 rolników złożyło wnioski o pomoc za niezapłaconą kukurydzę

Autor: PAP

Data: 10-10-2023, 15:49

Rolnicy którzy w latach 2022-2023 co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę mogli się ubiegać o przyznanie wsparcia. Ze wstępnych danych ARiMR wynika, że ponad 500 rolników złożyło wnioski o taką pomoc, a wynikająca z nich kwota to ok. 40 mln zł.