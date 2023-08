696 mln zł wsparcia wpłynęło na konta 64,74 tys. rolników, którzy do 14 kwietnia br. sprzedali pszenicę, kukurydzę lub grykę - poinformowała w czwartek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR przekazała, że w zakończonym 30 czerwca br. naborze dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane wojną na Ukrainie, zarejestrowano 69,38 tys. wniosków o pomoc. Przypomniano, że jednym z warunków skorzystania z takiego wsparcia było sprzedanie ziarna w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. uprawnionemu podmiotowi.

"Trwają wypłaty pomocy - do 10 sierpnia na konta bankowe 64,74 tys. rolników wpłynęło 696 mln zł" - poinformowała Agencja.

Jak wskazała ARiMR, po majowej nowelizacji przepisów o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogli ubiegać się producenci gryki. Wsparciem została objęta większa powierzchnia upraw - 300 ha. Oprócz tego wzrosły stawki pomocy. Rolnicy, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia (nabór rozpoczął się 13 kwietnia), mieli czas na korekty w dokumentacji - zaznaczono.

Jeśli chodzi o nabywcę - zgodnie z komunikatem Agencji - musiał być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Mógł to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należało udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

ARiMR poinformowała także, że trwa przekazywanie środków dla producentów rolnych, którzy ubiegali się o wsparcie w związku ze sprzedażą między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. pszenicy lub gryki. Jak przypomniano, wnioski o pomoc można było składać do 31 lipca br.

"O taką pomoc ubiega się ponad 117,5 tys. rolników. Od 4 sierpnia na konta 17,3 tys. z nich wpłynęło ponad 335 mln zł" - przekazano.

O pomoc mogli się ubiegać producenci pszenicy lub gryki, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r. Co istotne, nabywcą musi być podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Transakcja musi zostać potwierdzona fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR.