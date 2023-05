Do 18 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło 736 tys. rolników – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać do 30 czerwca br. wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus – dodano.

Jak przypomniała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich dla rolników pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Istotna zmiana dotyczy tzw. ekoschematów, czyli sześciu działań związanych z ochroną środowiska i utrzymaniem ziemi w dobrej kulturze. Ich realizacja i związane z tym dopłaty stanowią część płatności bezpośrednich. To od rolnika zależy, czy zdecyduje się na wdrożenie ekoschematów, za które otrzyma stosowne dopłaty.

"Do 18 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło 736 tys. rolników" - przekazała Agencja.

Jak podkreślono, nabór prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych, a termin składania wniosków został wydłużony do 30 czerwca br. Dokumenty można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc.

Wypełniając wniosek o dopłaty, rolnik może ubiegać się m.in. o podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona; płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) czy o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne.

W wypełnianiu wniosków bezpłatnie pomagają eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, więc w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji warto rozważyć umówienie się na wizytę w miejscowej placówce ODR. Na stronach internetowych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego opublikowane zostały informacje dotyczące preferowanych terminów przyjmowania rolników - podała ARiMR.

W 2022 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Dotychczas w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło prawie 19,66 mld zł. Z tej kwoty 16,58 mld zł to płatności bezpośrednie, a 3,08 mld zł - wsparcie obszarowe z PROW 2014-2020. Czas na realizację wypłat w ramach tej kampanii mija 30 czerwca 2023 roku - poinformowała Agencja.