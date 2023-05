846 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie wpłynęło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 maja br. W wypełnieniu dokumentów bezpłatnie pomagają eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego - przypomina Agencja.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Termin składania wniosków został wydłużony do 30 czerwca. W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1,265 mln rolników.

Według rzecznika ARiMR Pawła Wojcieszaka, kampania zbierania wniosków przebiega normalnie, a z analiz wynika, że co roku kumulacja składania wniosków przypada na ostatni tydzień.

W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu tzw. ekoschematy. Wypełnienie tych dokumentów może części rolników sprawiać trudności, dlatego eksperci z ODR-ów bezpłatnie pomagają rolnikom w ich złożeniu. Na stronach internetowych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego opublikowane zostały informacje dotyczące preferowanych terminów przyjmowania rolników.

Rzecznik zapewnił, że rolnicy są zainteresowani ubieganiem się o środki przeznaczone na realizację ekoschematów, 30 proc. złożonych wniosków dotyczy tej płatności - poinformował. Wymienił, że m.in. spore zainteresowanie jest dopłatami z tytułu dobrostanu zwierząt oraz na tzw. rolnictwo węglowe, które obejmuje m.in. nawożenie obornikiem czy ekstensywne użytkowanie łąk.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji.

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. został wydłużony do 30 czerwca 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. Z kolei korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 17 lipca 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 25 lipca 2023 r.

W tym roku rolnik można ubiegać się o dopłaty w formie płatności bezpośrednich m.in. o podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą i uprawą roślin; o dopłaty dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesioniowe.

ARiMR poinformowała, że dotychczas w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło prawie 19,94 mld zł. Z tej kwoty 16,8 mld zł to płatności bezpośrednie, a 3,23 mld zł - wsparcie obszarowe z PROW 2014-2020. Czas na realizację wypłat w ramach tej kampanii mija 30 czerwca 2023 roku. Agencja przypomina rolnikom, by oczekujący na pieniądze z tego tytułu upewnili się, że biura powiatowe Agencji mają właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych.