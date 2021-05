ARiMR będzie informować o rządowych programach antysmogowych

ARiMR oraz NFOŚiGW podpisały porozumienie w ramach którego, do rolników ma dotrzeć informacja o prowadzonych przez rząd programach antysmogowych. W przyszłości biura powiatowe ARiMR mogą się stać kolejnym okienkiem gdzie będzie można złożyć wniosek o dotację w "Czystym powietrzu".

Autor: PAP

Data: 08-05-2021, 14:52

ARiMR będzie informować o rządowych programach antysmogowych /fot. Unsplash

W piątek prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski oraz szefowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska podpisali porozumienie dot. współpracy, w ramach której ARiMR ma docierać do rolników z informacją o prowadzonych przez rząd m.in. programach antysmogowych jak "Czyste powietrze".

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił na konferencji, że ARiMR jest największą w Europie tego typu instytucją płatniczą, która dociera do ponad 1,3 mln osób. "Chcemy, by obszary wiejskie w większym stopniu mogły korzystać z udostępnianych programów, aby ta informacja docierała nie tylko do rolników ale także do gmin" - podkreślił.

Minister dodał, że w ramach współpracy do rolników dotrze informacja m.in. o programie "Czyste powietrze", a także "Stop smog". W tym drugim inwestycja termomodernizacyjna może być w 100 proc. sfinansowana przez rząd i gminę.

Prezes NFOŚiGW dodał, że Funduszowi zależy na tym, aby oprócz informacji o programach antysmogowych, do rolników dotarła również oferta związana z programami dedykowanymi dla obszarów wiejskich. Wskazał tu m.in. na programy dotyczące wapnowania gleb, usuwania azbestu czy też pomocy przy zagospodarowaniu folii wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych.

Prezes ARiMR Halina Szymańska wyjaśniła na konferencji, że niezbędne informacje nt. m.in. programów antysmogowych, beneficjanci Agencji znajdą w specjalnej zakładce dostępnej na stronie głównej instytucji. "Będziemy zamieszczać informacje na temat tych działań, które prowadzi NFOŚiGW, a z których będą mogli skorzystać również beneficjenci Agencji" - przekazała.

Szymańska pytana o to, czy w przyszłości pojawi się możliwość składania wniosków o termomodernizację domów i wymianę źródła ciepła w "Czystym powietrzu" poprzez ARiMR poinformowała, że w tej sprawie trwają rozmowy z NFOŚiGW.

"Na ten moment, na podstawie zawartego porumienienia rozpoczynamy od przekazywania informacji, ale faktycznie rozmawiamy już o tym, żeby biura powiatowe (ARiMR - PAP) być może docelowo stały się takim miejscem gdzie również będzie można te wnioski składać. Zaczynamy od informacji, ale to dopiero początek i mam nadzieję, że pójdziemy w takim kierunku, który przyniesie jak najwięcej korzyści naszym beneficjentom" - powiedziała Szymańska.